Legado de Metallica arropa a jóvenes hermosillenses, Aixa y Nirvana

Nirvana y Aixa Sota, integrantes de la banda que tienen junto a sus padres, Radio Nube, recibieron una beca para continuar con sus estudios musicales.

El talento musical corre por las venas de Nirvana y Aixa Sota, de 11 y 8 años respectivamente, quienes a su corta edad, han recibido una beca por parte del Fondo de Becas Cliff Burton, un estímulo destinado a apoyar al talento joven a alcanzar sus sueños en la música.

Este fondo de becas surgió a raíz de la muerte del bajista Cliff Burton, quien formó parte de Metallica y murió a los 24 años de edad en un trágico accidente de autobús mientras la banda se encontraba de gira en Suecia, en septiembre de 1986.

Burton participó en los primeros tres álbumes de la banda, y después de su muerte las regalías que ha recibido su familia por estas producciones han sido utilizadas para apoyar a que algunos jóvenes alcancen sus sueños impulsándolos a través de becas.

Legado de Cliff Burton llega a Sonora

En entrevista exclusiva para e Media, la familia Sota Hernández compartió cómo se enteraron de que Nirvana y Aixa habían sido seleccionadas para recibir esta beca.

“ Nos mandaron mensaje a Instagram los primeros días de enero, la hermana de Cliff Burton fue quien nos contactó para decirnos que querían que mis hijas fueran las ganadoras de la beca 2024 ”, mencionó Ilusión Hernández, madre de las niñas.

La familia está sumamente agradecida por el apoyo que han recibido sus hijas, pero son conscientes de que éste no ha sido un golpe de suerte, sino una recompensa al talento, la constancia y la disciplina.

“ Ellos se acercaron, ni siquiera sabíamos que existía. La beca fue algo mágico, increíble, nos buscaron como de sorpresa. Los primeros días dijimos ¡wow!, pues ni siquiera sabíamos que existía. Llegó solo pero no es suerte, es constancia, talento y disciplina ”, puntualizó.

Hernández explicó que esta beca consiste en una cantidad de dinero, el cual será destinado durante un año al estudio musical de Nirvana y Aixa.

“ Ellos nos dan el dinero y nosotros lo vamos utilizando a través de todo un año para pagar sus estudios musicales ”. detalló la madre.

Nirvana, de 11 años, expresó su emoción por haber sido seleccionada para recibir esta beca.

“ Me siento súper emocionada y jamás creí ganar esto, en nuestros inicios no cabía en mi cabeza que pudiéramos haber ganado algo de este nivel ”, comentó.

Homenajean a Burton

Después de haber aceptado la invitación para formar parte de la 'familia Cliff Burton', enviaron un video de agradecimiento en el que incluyeron un fragmento de una de las canciones en la que participó Burton, video que fue proyectado durante un homenaje realizado al fallecido bajista recientemente.

Este homenaje se llevó a cabo en Los Ángeles, California, en un teatro al que acudieron muchos de sus seguidores, incluidos los integrantes de Metallica. La canción elegida para el video homenaje fue 'Master of Puppets', sencillo lanzado en 1986.

Viene el 2024 cargado de música propia

En lo que va del 2024, han sido muchas las satisfacciones que han alcanzado durante la primera parte de este año, sin embargo, darán el siguiente paso al lanzar su primer álbum con composiciones originales, el cual, estará disponible en plataformas digitales tales como Spotify y Youtube.

Ilusión Hernández mencionó que periódicamente publicarán sencillo tras sencillo hasta completar los nueve temas musicales que conforman esta álbum que contendrá composiciones hechas por Nirvana y Aixa.

“ Alrededor de cada 15 días vamos a ir subiendo un sencillo nuevo. Son nueve canciones las que tenemos en el álbum, todas composiciones de Nirvana y Aixa. Estamos emocionados porque es el paso fuerte que faltaba, hacer música propia ”, comentó.

El primer sencillo que saldrá se titula 'Partículas de Amor', escrito por Nirvana, cuya inspiración fue un bosque donde las partículas del amor nacen.

“ La escribí pensando en un ambiente mágico, en un bosque, y me fue ayudando mi hermana, es como llevarte a un bosque donde las partículas de amor nacen y en mi cabeza me imagino, un bosque lleno de corazones ”, explicó.

Radio Nube es la alineación perfecta

De una familia llena de talento musical surgió hace poco más de dos años y medio la alineación perfecta para 'Radio Nube', proyecto que inicialmente formó parte de una tarea que a Nirvana le dejaron en la escuela cuando cursaba tercero de primaria.

“ En ese entonces yo no tocaba nada de rock, solo cantaba. Entonces canté una canción que se llama 'Faded' y no le teníamos fe al grupo, pero después empezamos a practicar canciones, empezamos con covers y de repente se me ocurre agarrar la guitarra y de ahí empezó ”, comentó Nirvana.

La joven guitarrista de 11 años añadió que 'Radio Nube' es la alineación perfecta que une a su familia en el amor que tienen por la música.