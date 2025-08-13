El evento, programado para el 15 y 16 de agosto en Hermosillo, incluirá sesiones teóricas y prácticas sobre diseño de entrenamientos, fundamentos tácticos y estrategias de juego.

Se presentó oficialmente el Primer Curso de futbol para Entrenadores, enfocado en categorías infantiles y juveniles, que será impartido por Jaime Pajarito García, exjugador de Primera División con más de 15 años de trayectoria en clubes como Guadalajara, San Luis, Nacional, Atlas y la Selección Mexicana.

La rueda de prensa estuvo encabezada por Martín Estrella Gil, Francisco Javier 'Jicama' Acuña y Carlos Labandera Soto. Estrella Gil destacó que el objetivo del curso es proporcionar herramientas teóricas y prácticas para planificar y ejecutar entrenamientos efectivos, impulsando el desarrollo integral de jóvenes futbolistas.

Pajarito García, graduado como Director Técnico por la Escuela Nacional de Directores Técnicos de la Federación Mexicana de futbol en 1994, complementó su formación en 1999 con estudios en la escuela de entrenadores para equipos filiales del Club Ajax de Holanda.

En su paso por Chivas, se desempeñó como entrenador de Fuerzas Básicas durante 15 años, además de auxiliar técnico del primer equipo en las etapas de José Luis 'Güero' Real e Ignacio Ambriz. También trabajó con Cimarrones en la Liga de Ascenso, fue visor de talentos y coordinador deportivo en programas nacionales de la institución rojiblanca.

En el ámbito universitario y representativo, ha dirigido equipos varoniles y femeniles del Tecnológico de Monterrey, así como la Selección de Jalisco categoría 99, con la que participó en la Olimpiada Juvenil celebrada en Tijuana, Baja California.

El curso se realizará los días 15 y 16 de agosto, con una sesión teórica el viernes 15 a las 19:00 horas en el Instituto Sonorense de la Juventud, y una sesión práctica el sábado 16 a partir de las 8:30 horas en el Estadio Miguel Castro Servín.

De izquierda a derecha, Javier Acuña, Martín Estrella y Carlos Labrada. (Foto: Carlos Cotaque/EXPRESO)

Temario

Diseño de una sesión de entrenamiento

Definición de objetivos

Ejercicios básicos

Fundamentos defensivos y ofensivos

Estrategia de juego

Ciclo de juego

La cuota de participación es de 500 pesos por ambos días. Para mayores informes, comunicarse con Martín Estrella Gil al teléfono 662 138 3346.