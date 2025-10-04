En el segundo choque de la noche, Yaquis de Ciudad Obregón y Naranjeros de Hermosillo protagonizaron un verdadero duelo de pitcheo, con cinco entradas completas sin daño en la pizarra.

La emoción continúa en la Mexican Baseball Fiesta 2025, que este sábado celebró su tercer día de actividades en la ciudad de Tucson, Arizona, con dos encuentros de contrastes: uno de ofensiva encendida y otro de dominio total desde la loma.

En el primer compromiso de la jornada, Águilas de Mexicali hizo valer su poderío al imponerse 7-1 sobre el conjunto local de Tucson, mientras que en el duelo estelar, Yaquis de Ciudad Obregón y Naranjeros de Hermosillo protagonizaron un cerrado enfrentamiento, en el que la 'Tribu' se quedó con la victoria al derrotar 2-0 a la escuadra naranja.

MEXICALI VUELA ALTO EN SU DEBUT

Las Águilas tomaron el control del juego desde temprano gracias a un rally en la segunda entrada. Leo Heras abrió el ataque con sencillo al centro, y poco después, Luis Santos limpió las bases con un doblete productor que puso la pizarra 4-0.

Más adelante, Alex Mejía conectó un elevado que terminó cayendo de imparable para remolcar una carrera adicional, mientras que un rodado de Yadiel Hernández provocó doble play, aunque permitió la anotación de la sexta rayita.

En el tercer inning, Irving López conectó un rodado dentro del cuadro que, tras una pifia del parador en corto, derivó en una jugada forzada en segunda, evitando un posible doble play que habría cerrado el episodio.

La única respuesta del equipo de Tucson llegó en la quinta baja, cuando Marco Valenzuela conectó una línea al jardín central para producir la carrera de la honra.

DUELO DE PITCHEO

En el segundo choque de la noche, Yaquis de Ciudad Obregón y Naranjeros de Hermosillo protagonizaron un verdadero duelo de pitcheo, con cinco entradas completas sin daño en la pizarra.

Fue hasta la sexta cuando Anthony Macías, con Víctor Márquez en tercera, conectó un imparable que rompió el cero y puso adelante a la 'Tribu' 1-0, ante los lanzamientos de Gael Bermúdez.

Momentos más tarde, Sebastián Elizalde amplió la ventaja en una jugada de selección a batazo por la segunda base, con la que los Yaquis timbraron la segunda carrera del encuentro.

La Escuadra Naranja intentó responder en el cierre de la séptima ante Rubén Salinas, quien, pese a otorgar pasaporte a su primer bateador, se recompuso rápidamente y cerró la entrada sin daño, sellando así el triunfo para Ciudad Obregón.