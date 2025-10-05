El Kino Memorial Stadium despidió una edición llena de música, ambiente familiar y béisbol de alto nivel, donde Yaquis vencieron 4-3 a Algodoneros y Naranjeros superaron 6-4 al equipo de Tucson.

Entre un festival musical, un gran ambiente en las gradas y un par de duelos de pelota atractivos, culminó con éxito la 'Mexican Baseball Fiesta' en Tucson, Arizona.

El Kino Memorial Stadium fue escenario de una auténtica "probadita" de lo que está por venir con la inminente inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico, ya a la vuelta de la esquina.

En la jornada final, Algodoneros de Guasave y Yaquis de Ciudad Obregón abrieron la cartelera, con triunfo para la Tribu por 4-3.

Más tarde, Naranjeros de Hermosillo se impusieron 6-4 al representativo de Tucson para cerrar la fiesta beisbolera.

Naranjeros se imponen

Apenas en la primera ofensiva del juego, la novena de Tucson se colocó arriba con imparable productor de Gaige Howard.

Hermosillo encontró la del empate en el tercer rollo, gracias al madero del colombiano Harold Ramírez, quien conectó una línea a banda contraria que se internó hasta el fondo del parque, permitiendo a Jasson Atondo anotar desde la inicial.

Sin embargo, la alegría duró poco para el equipo de Juan Gabriel Castro, pues en el cierre de ese mismo inning José Carlos Ureña conectó con fuerza y devolvió la ventaja a Tucson.

Ya en la cuarta entrada, el duelo de toma y daca siguió. Reivaj García respondió con el batazo oportuno para remolcar a Terry Bowens y empatar nuevamente la pizarra.

Como un auténtico “déjà vu”, Hermosillo repitió la dosis. Con dos outs y Atondo en la inicial, Harold Ramírez volvió a sacar una línea de hit, ahora hacia el prado derecho. Atondo, con su velocidad característica, salió al contacto y llegó sin problemas al plato para el 3-2.

Darick Hall tomó turno enseguida y conectó doblete productor que amplió la ventaja a 4-2.

Por tercer inning consecutivo, Naranjeros se hizo presente en el marcador. Esta vez, Atondo produjo con un imparable que impulsó a Agustín Murillo para el 5-2.Los norteamericanos intentaron responder en el mismo episodio con un batazo de Agustín Ruiz que se tradujo en carrera mediante jugada de selección tras un doble play, acercándose 5-3.

Tucson volvió a amenazar en la baja con un par de carreras que pusieron dramatismo al encuentro, pero la reacción fue apagada por el cuadrangular solitario de Willie Calhoun, que selló el triunfo de Hermosillo 6-4.

Remontada yaqui

El juego comenzó con dominio de los lanzadores, aunque Algodoneros generó peligro desde la primera entrada ante Odrisamer Despaigne. Sin embargo, el cubano apretó el brazo y dejó en base a tres rivales. Fue hasta la tercera cuando Anthony García pegó doblete productor que abrió la pizarra 1-0 para los sinaloenses.

La ofensiva blanquiazul continuó en el quinto rollo, donde Sebastián Lizárraga anotó en pisa y corre tras elevado de García, y posteriormente Víctor Rodríguez cruzó el plato impulsado por Isiah Gilliam, ampliando la ventaja 3-0. Todo parecía controlado, con apenas dos imparables conectados por la tribu hasta ese momento.

Pero en la fatídica sexta, los Yaquis aprovecharon el descontrol del relevo de Guasave. Antonis Macías remolcó la primera con sencillo, luego vino una carrera de caballito para poner más presión, y finalmente un batazo de Alfredo Hurtado al central empujó dos más para darle la voltereta 4-3 a favor de los de Obregón.