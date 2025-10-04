La Selección Mexicana Sub-20 derrotó 1-0 a Marruecos con gol de Gilberto Mora y avanzó en el segundo puesto a la siguiente fase del Mundial.

La Selección Mexicana Sub-20 aseguró su pase a la siguiente fase del Mundial Sub-20 tras derrotar 1-0 a Marruecos, en un encuentro disputado y lleno de emociones.

El único tanto del partido llegó al minuto 51, cuando Gilberto Mora aprovechó un rebote en el área para rematar al fondo de la red y colocar a México al frente en el marcador.

Durante la primera mitad, el juego se detuvo al minuto 27 debido a un fuerte choque en el área mexicana. Mateo Levy quedó inconsciente tras la acción y debió ser retirado en camilla por protocolo de conmoción, siendo trasladado al hospital. En su lugar ingresó Iker Fimbres.

Pese a la pausa, el equipo dirigido por Eduardo Arce mantuvo el control del balón y generó opciones a través de Yael Padilla y Tahiel Jiménez, quienes intentaron ampliar la ventaja sin éxito.

Penal no concedido y cierre con tensión

En el minuto 70, Mora —autor del gol— salió del campo para dar ingreso al defensa Pachuca, buscando reforzar la zaga en los minutos finales. Más adelante, la Selección Mexicana reclamó un penal por una mano dentro del área marroquí; sin embargo, tras revisión en cancha, el árbitro decidió no marcar la falta.

El encuentro se extendió cinco minutos más, tiempo en el que el conjunto mexicano logró mantener la ventaja y sellar su clasificación como segundo lugar de grupo, detrás de Marruecos.



