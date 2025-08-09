Cuauhtémoc Blanco y Ramón Morales firmaron el marcador en un juego lleno de nostalgia y emociones en el Estadio Yaquis.

El Estadio Yaquis de Ciudad Obregón se convirtió la noche de este sábado 9 de agosto en el escenario de un vibrante Clásico de Leyendas entre América y Chivas, que finalizó con un empate 1-1 y dejó un ambiente de nostalgia, pasión y alegría entre los aficionados cajemenses.

Con una entrada cercana al 80 por ciento de su capacidad, el inmueble reunió a seguidores de ambas escuadras que disfrutaron de ver en acción a figuras históricas del fútbol mexicano como Cuauhtémoc Blanco, Aquivaldo Mosquera, Luis Hernández y Salvador Cabañas por parte de las Águilas; así como a Héctor Reynoso, Jesús Molina, Ramón Morales y el 'Tilón' Chávez representando al Rebaño.

El marcador se abrió en la primera mitad gracias a la calidad intacta de Blanco, quien cobró un tiro libre con colocación perfecta al ángulo, encendiendo la euforia azulcrema. Pese a los intentos rojiblancos por igualar, el 1-0 se mantuvo hasta el descanso, tiempo que la afición aprovechó para saludar y fotografiarse con sus ídolos.

En el segundo tiempo, Chivas adelantó líneas y encontró la recompensa con una jugada de habilidad y precisión de Ramón Morales, que puso el empate definitivo y levantó de sus asientos a los seguidores rojiblancos. Incluso hubo momentos de intensidad que recordaron que, aun tratándose de un duelo amistoso, el orgullo por ganar el Clásico sigue vivo.

Más allá del resultado, el partido se vivió como una fiesta deportiva que unió generaciones en las gradas y dejó recuerdos imborrables en la afición de Cajeme. La gira de este Clásico de Leyendas continuará este domingo 10 de agosto en Los Mochis, Sinaloa.

INFORMACIÓN DE GABY SALDIVAR PARA EXPRESO