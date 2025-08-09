Desde tempranas horas del día, las puertas del emblemático recinto y hogar de los Naranjeros de Hermosillo en la Liga Mexicana del Pacífico, se abrieron para recibir un evento poco habitual: un partido de fútbol entre grandes figuras del pasado.

En una noche mágica de fútbol en el estadio Fernando Valenzuela, con un ambiente festivo y un lleno casi total, las Leyendas del Club América se impusieron 2-1 a las Leyendas de Chivas en una edición nostálgica del 'Clásico de Clásicos'.

Ambos equipos saltaron al campo con alineaciones de lujo. Por América destacaron nombres como Cuauhtémoc Blanco, Luis 'Matador' Hernández, Aquivaldo Mosquera y Salvador Cabañas. Del lado rojiblanco estuvieron Adolfo 'Bofo' Bautista, Ramón Morales, Carlos Salcido, Francisco 'Maza' Rodríguez y Héctor Reynoso, entre otros.

Las Águilas fueron las primeras en generar peligro. Matías Vuoso, quien ingresó temprano por Cabañas al minuto 15, tuvo una clara frente al arco, pero su disparo salió desviado. Minutos después, el estadio contuvo la respiración con un tiro libre de Cuauhtémoc desde la media luna, que terminó estrellándose en la barrera.

Chivas respondió al 25’, cuando Carlos Salcido lanzó un trazo largo impecable al 'Aris' Hernández, quien encaró al arquero Becerra, que achicó con acierto para evitar el gol.

Vuoso volvió a aparecer con una oportunidad clara, pero su disparo, sin fuerza, fue detenido sin problemas por Rodríguez. Sin embargo, cerca del minuto 30 llegó el primer grito de gol: Cuauhtémoc Blanco, con su habitual picardía, recortó a un defensor en el área y definió con una sutil vaselina al segundo palo para el 1-0.

Ya en la segunda mitad, Chivas tomó la iniciativa y comenzó a presionar. Salcido y Michel Vázquez sacudieron el travesaño en acciones consecutivas, y poco después, Edwin 'Aris' Hernández marcó el empate con un potente remate cruzado de zurda.

El duelo se tornó ríspido por momentos, con choques y reclamos propios de la rivalidad. Pero cuando restaban apenas diez minutos para el final, Alejandro Argüello sentenció el encuentro con un tiro libre magistral que superó la barrera y se incrustó en el ángulo, dejando sin oportunidad al arquero rojiblanco.

Las Leyendas del América se quedaron con la victoria y el orgullo del clásico, en un evento que combinó nostalgia, espectáculo y pasión. Ambos equipos continuarán su gira: el próximo compromiso será en Ciudad Obregón, y cerrarán en Los Mochis, Sinaloa.