El estadio BBVA de Monterrey será sede de un partido de repechaje para la Copa Mundial 2026. Con esto, Nuevo León suma cinco juegos oficiales del torneo, según confirmó el gobernador del estado a través de redes sociales.

El estadio BBVA de Monterrey, también conocido como El Gigante de Acero, fue confirmado como sede de un partido de repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, sumando así cinco juegos oficiales del torneo que se disputará por primera vez en México, Estados Unidos y Canadá.

La noticia fue dada a conocer por el gobernador de Nuevo León, quien celebró el anuncio con una publicación en sus redes sociales:

Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del Mundial. CINCO JUEGOS OFICIALES EN LA MEJOR SEDE ¡PONTE NUEVO, PONTE MUNDIAL!



Aunque aún no se han confirmado las selecciones que disputarán este partido, el duelo será determinante para definir a uno de los equipos clasificados entre los 48 participantes del nuevo formato del Mundial.

México hará historia como anfitrión triple

La Copa del Mundo 2026 marcará un precedente al jugarse en tres países por primera vez en la historia del torneo. México, que fue sede en 1970 y 1986, se convertirá en la primera nación en organizar el Mundial en tres ocasiones.

Según la distribución oficial de partidos: