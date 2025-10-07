El equipo sonorense conmemoró ocho décadas de historia con un uniforme que evoca el diseño original del club en los años 40.

El Club Naranjeros de Hermosillo presentó este martes 7 de octubre su jersey conmemorativo '80’s', una pieza especial que celebra las ocho décadas de historia del equipo más ganador de la Liga Mexicana del Pacífico.

El lanzamiento se realizó en la explanada del Parque Infantil y tuvo como figura principal al histórico receptor Sergio 'Kalimán' Robles, símbolo del beisbol sonorense.

El nuevo uniforme rinde homenaje al que utilizó el Club de Beisbol de Hermosillo en la década de 1940, portando con orgullo el nombre de la ciudad al frente, tal como lucía en sus primeros años.

La prenda, de color beige, destaca el nombre "Hermosillo" en negro, con detalles del mismo tono en hombros y mangas. Como distintivo especial, en la parte trasera se leen en color naranja los tres nombres que ha tenido la franquicia a lo largo de su historia: Presidentes, Queliteros y Naranjeros.

La ceremonia fue conducida por el cronista deportivo Óscar 'Buki' Soria y Carla Bustamante, directora de Comunicación e Imagen del club. En el presídium participaron también Pablo de la Peña, director general de Naranjeros; Erubiel Durazo, titular de la Codeson; y Rafael Cruz Flores, director del Instituto del Deporte de Hermosillo, entre otras personalidades.

Carla Bustamante, Sergio Robles, Pablo de la Peña y Óscar Soria. (Foto: Naranjeros de Hermosillo)

Durante el evento se proyectaron videos que repasaron momentos emblemáticos del club, en un ambiente cargado de nostalgia, especialmente por realizarse en el Parque Infantil, donde alguna vez se ubicó el legendario Estadio Fernando M. Ortiz, cuna de los Naranjeros de Hermosillo.

Con esta pieza, la organización conmemora 80 años de historia en el beisbol profesional, sumándola a su colección de uniformes especiales junto a los modelos 'Identity', 'Territory', 'Old School', 'Copper' y 'Concrete', que serán utilizados durante la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El jersey '80’s', al igual que el resto de los uniformes de la próxima temporada, ya está disponible en las tiendas oficiales de Naranjeros, ubicadas en Plaza Dila, Plaza Girasol, y el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, así como en la tienda en línea del club.