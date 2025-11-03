El sonorense Fernando Valenzuela fue nominado de forma póstuma por el Comité de la Era Contemporánea junto con Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield. La votación será el 7 de diciembre de 2025.

El Salón de la Fama del Béisbol anunció hoy la boleta de ocho ex peloteros que el Comité de la Era Contemporánea (jugadores) evaluará para la Clase 2026: Fernando Valenzuela, Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield. Los resultados se darán a conocer el 7 de diciembre de 2025 durante las Reuniones Invernales.

Para ser exaltado, un candidato requiere al menos el 75% de los votos del comité (doce de 16 integrantes). De lograrse, la inducción será el 26 de julio de 2026 junto con quienes resulten electos por la BBWAA.

La inclusión de Valenzuela reaviva el interés en Sonora y México por “Fernandomanía”, fenómeno que marcó mil novecientos ochenta y uno cuando ganó Novato del Año y Cy Young con Dodgers.

De acuerdo con el Salón de la Fama, la boleta fue integrada por el Historical Overview Committee de la BBWAA y contempla a jugadores cuyo mayor impacto ocurrió desde mil novecientos ochenta. La sesión del comité se celebrará en Orlando; el anuncio será televisado por MLB Network.

Valenzuela, originario de Etchohuaquila, Navojoa, Sonora, falleció en dos mil veinticuatro a los sesenta y tres años; su legado con Dodgers incluye la retirada del número 34 y su temporada histórica de mil novecientos ochenta y uno. La postulación de este año también vuelve a poner en el escaparate a Bonds y Clemens, figuras con carrera de élite que no ingresaron vía BBWAA.



