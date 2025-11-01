La novena tapatía perdió la ventaja en tres ocasiones, hasta que, en la cuarta, logró finalmente cerrar el juego y quedarse con la victoria por pizarra de 5-4 tras diez entradas disputadas, en el Estadio Panamericano.

Un auténtico 'toma y daca' fue lo que se vivió en el segundo juego de la serie entre Charros de Jalisco y Naranjeros de Hermosillo. La novena tapatía perdió la ventaja en tres ocasiones, hasta que, en la cuarta, logró finalmente cerrar el juego y quedarse con la victoria por pizarra de 5-4 tras diez entradas disputadas, en el Estadio Panamericano.

Blake Whitney (3-0) se quedó con el triunfo tras relevar dos entradas completas sin permitir daño. Con la derrota cargó Jorge Rodríguez (1-1), quien no pudo retirar ningún out y permitió la carrera de la sentencia.

Aunque la serie ya pertenece al equipo de Jalisco, Naranjeros buscará el juego del honor con Touki Toussaint (1-1) en la lomita, mientras que Antonio Alemao Hernández (2-1) intentará concretar la barrida por los de casa.

El equipo de Charros se colocó adelante en la pizarra en el primer episodio con el cuadrangular solitario de Bligh Madris, su cuarto del año, ante los lanzamientos de Wilmer Ríos.

Hermosillo respondió de inmediato y llenó la casa sin outs para que Ángel Ramírez tomara turno. El infielder conectó un rodado que sirvió para doble play, en la jugada anotó Darick Hall para empatar la pizarra.

Después de salir con daño mínimo, Charros volvió a tomar el control del score con el doblete de José Aguilar, una pelota que picó en el jardín central y permitió anotar a Julián Ornelas, quien se encontraba en la intermedia.

El intercambio de batazos y liderato continuó, y para el tercer rollo, Darick Hall volvió a nivelar las acciones con otro doblete, que le permitió a Jasson Atondo timbrar el 2-2.

En el cierre de la cuarta entrada, por tercera ocasión en la tarde, la novena de Benjamín Gil se colocó al frente, y fue nuevamente José Aguilar el protagonista al conectar sencillo remolcador de la rayita de Edwin Díaz.

Fiel a la tónica del juego, Naranjeros volvió a remar contracorriente y empató la pizarra a tres carreras gracias al imparable de Ángel Ramírez en la sexta, quien ahora sí pudo apuntarse la carrera producida al mandar a la registradora a Agustín “Guty” Murillo.

En esa misma ofensiva, Jasson Atondo se encargó de otorgarle la primera ventaja a la escuadra naranja al producir en jugada de selección el 4-3 momentáneo.

Como guión de película, el duelo volvió a empatarse en la séptima entrada, ahora con la respuesta de Edwin Díaz con el madero, para que anotara Daniel Castro.

El juego se extendió hasta los extra innings, y fue en la décima entrada cuando el experimentado Japhet Amador se vistió de héroe al conectar el imparable que sentenció el encuentro, permitiendo que Johneshwy Fargas llegara a home con la carrera del triunfo.