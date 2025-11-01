Este sábado 1 de noviembre de 2025 se define el campeón de la MLB en el Juego siete (7) en Toronto. Shohei Ohtani abrirá por Dodgers y Max Scherzer por Blue Jays. Transmiten ESPN e Imagen Televisión.

Tras el 3–1 de Los Ángeles en el sexto, la Serie Mundial se decide esta noche en el Juego siete en el Rogers Centre. Están anunciados Shohei Ohtani (Dodgers) y Max Scherzer (Blue Jays). La cita es a las 18:00 h (hora de Sonora).

Los Azulejos buscan romper una sequía de treinta y dos (32) años; los Dodgers aspiran a títulos consecutivos, algo no visto desde los Yankees 1998–2000. El Clásico de Otoño no llegaba a un séptimo desde 2019 (Nacionales sobre Astros). Por manejo de bullpen, Tyler Glasnow podría aparecer como relevo situacional por Los Ángeles.

El Juego siete (7) define al campeón y cierra la temporada 2025 ante más de cuarenta y cinco mil (45,000) aficionados en Toronto; se prevén ajustes de rotación y uso agresivo de relevistas desde entradas tempranas.

Ambos managers dispondrán de rotación corta y bullpen completo; el uso de abridores en relevo es probable si hay ventaja mínima o juego cerrado desde la quinta–sexta.

Datos útiles

— Fecha: sábado 1 de noviembre

— Hora: 18:00 h (America/Hermosillo)

— Estadio: Rogers Centre, Toronto

— Televisión: ESPN e Imagen Televisión

— Abridores probables: Shohei Ohtani (LAD), Max Scherzer (TOR)







