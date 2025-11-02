Un Grand Slam de Jesús Loya en la novena entrada acercó a Naranjeros, pero Charros aguantó y selló el triunfo 9-6 para completar la barrida.

Los Naranjeros de Hermosillo reaccionaron con fuerza en la novena entrada, pero no fue suficiente para revertir el marcador, y los Charros de Jalisco completaron la barrida al imponerse 9-6 en el Estadio Panamericano de Zapopan, en el último juego de la serie disputado este domingo.

El abridor Touki Toussaint (1-2) cargó con la derrota tras una complicada actuación de 3.0 entradas, en las que permitió 11 imparables y seis carreras, con dos ponches y una efectividad que quedó en 6.16.

Por su parte, Alemao Hernández (3-1) consiguió su tercer triunfo de la temporada al lanzar 5.1 innings, con nueve hits, tres carreras y cinco ponches.

El sonorense Jared Serna, originario de Guaymas y parte de la organización de los Marlins de Miami, se consolidó como figura del conjunto tapatío al producir siete carreras en la serie, siendo pieza clave para el equipo de Benjamín Gil durante el fin de semana.

Los Naranjeros regresarán a casa este martes, cuando reciban a los Algodoneros de Guasave en el Estadio Fernando Valenzuela, con el objetivo de recuperar a jugadores lesionados y reencontrarse con la victoria tras cuatro derrotas consecutivas.

Charros consuma la barrida

Hermosillo abrió el marcador en la segunda entrada, con un doblete productor de Francisco Lugo que permitió a Agustín Murillo anotar la carrera de la quiniela.

Sin embargo, los Charros respondieron de inmediato en el tercer episodio con un rally de tres carreras ante Toussaint.

El guaymense Jared Serna empató el juego con cuadrangular solitario, y más tarde Mateo Gil impulsó la del despegue con elevado de sacrificio que mandó al plato a Bligh Madris.

Julián Ornelas cerró el ataque con sencillo productor que colocó el marcador 3-1.

En la cuarta entrada, Ángel Ramírez descontó con triple al jardín izquierdo-central, pero la ofensiva local volvió a responder con otras tres anotaciones.

Con las bases llenas, Daniel Castro recibió base por bolas que impulsó una “de caballito”, y Serna volvió a aparecer con un imparable de dos carreras para el 6-2 parcial, lo que marcó la salida de Toussaint del montículo.

En la sexta, Edson García acercó a Hermosillo con la tercera carrera, aunque Serna volvió a castigar con su cuarta carrera impulsada del juego, recuperando la ventaja.

El equipo jalisciense amplió la diferencia en la octava entrada con dos más, producidas por Mateo Gil, que fueron anotadas por Serna y Madris, para poner el marcador 9-3.

La reacción de Naranjeros llegó en el momento menos esperado.

Con dos outs en la novena, T.T. Bowens conectó sencillo y Daniel Mercado recibió pasaporte.

Gabriel Gutiérrez respondió con imparable ante Jonathan López, y Jesús Loya encendió las gradas con un Grand Slam panorámico por el jardín derecho, que acercó a Hermosillo 9-6.

Aun así, López logró dominar a Ángel Ramírez y selló la victoria para consumar la barrida.