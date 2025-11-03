La Liga MX llega a su última jornada con Cruz Azul como líder y Chivas muy cerca de clasificar sin pasar por el Play-In.

A una jornada de concluir la fase regular del torneo Apertura 2025, la Liga MX se prepara para un cierre de alta tensión, con posiciones aún por definirse y un Guadalajara que acaricia su clasificación directa a la Liguilla.

El conjunto rojiblanco dio un paso clave este domingo al vencer 1-0 al Pachuca en el Estadio Hidalgo, resultado que los coloca en el sexto lugar con 26 puntos y los deja a un empate de asegurar su boleto directo a los cuartos de final.

Te puede interesar FIFA presenta a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

El duelo se resolvió con una joya de Armando 'Hormiga' González, quien al minuto 70 firmó el único gol del encuentro con un potente disparo de zurda desde fuera del área. Con esa anotación, el canterano tapatío llegó a 11 tantos en el certamen, igualando a Paulinho y Joao Pedro en la cima de la tabla de goleo individual.

Dirigidos por Gabriel Milito, las Chivas viven su mejor momento del torneo, con seis triunfos en sus últimos siete partidos, y buscarán cerrar con fuerza el sábado 8 de noviembre cuando reciban a los Rayados de Monterrey en el Estadio Akron. El único ausente será Luis Romo, quien fue expulsado ante los Tuzos.

Lucha por el liderato pendiente

Mientras tanto, la lucha por los primeros puestos promete un desenlace vibrante. Cruz Azul marcha como líder con 35 puntos, apenas uno por encima de Toluca y América, que se enfrentarán entre sí en la última jornada. Detrás, Tigres (33 puntos) y Monterrey (31) mantienen opciones de arrebatar la cima, mientras que Guadalajara completa el grupo de seis clasificados directos.

En la zona de Play-In figuran Juárez, Pachuca, Tijuana y Pumas, aunque Santos, Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa aún conservan esperanzas matemáticas de avanzar, dependiendo de múltiples combinaciones de resultados.

Con todo por decidir en la jornada 17, la definición del Apertura 2025 promete emociones fuertes en la pelea por la Liguilla y el título de goleo.