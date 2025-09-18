Naranjeros de Hermosillo suman a Harold Ramírez como refuerzo ofensivo

jueves 18 sep. 2025

El colombiano Harold Ramírez reforzará a los Naranjeros de Hermosillo en la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico; el outfielder llega con experiencia en Grandes Ligas y un sólido desempeño en LMB.

Los Naranjeros de Hermosillo confirmaron la incorporación del jardinero colombiano Harold Ramírez para la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), con el objetivo de fortalecer su alineación ofensiva.

Originario de Cartagena y nacido el 6 de septiembre de 1994, Ramírez inició su carrera profesional en 2012 dentro del sistema de los Piratas de Pittsburgh. Posteriormente jugó en las organizaciones de Azulejos de Toronto, y en Grandes Ligas con los Marlins de Miami, Guardianes de Cleveland, Rays de Tampa Bay, Bravos de Atlanta y Nacionales de Washington.

Su debut en MLB ocurrió en 2019 con los Marlins. En seis temporadas acumula un promedio de bateo de .286, con 38 cuadrangulares, 247 carreras impulsadas y 517 imparables en 536 partidos. En 2024 participó en 73 juegos con Rays y Nacionales, donde registró .261 de promedio y 29 carreras producidas.

En ligas menores suma 11 años de experiencia, con un promedio ofensivo de .302, 35 jonrones y 324 carreras impulsadas.

En 2025 reforzó a los Tecolotes de los Dos Laredos en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), destacando con un .359 de bateo, nueve cuadrangulares y 90 carreras anotadas en 94 juegos.

Durante el invierno también ha jugado con los Caimanes de Barranquilla en Colombia y representó a su país en la Serie del Caribe 2022.

Expectativas con Hermosillo

Con su llegada a la LMP, Ramírez buscará aportar poder y contacto a la ofensiva de los Naranjeros, uno de los equipos más tradicionales del circuito invernal mexicano.


