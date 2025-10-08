El equipo Quinto Nivel se impone con autoridad en la Jornada 9 de la Liga del Sol, Edición Gabito Ballesteros.

Una poderosa ofensiva del equipo de Quinto Nivel marcó el inicio de la Jornada 9 de la Liga del Sol, Edición Gabito Ballesteros, celebrada en la Unidad Deportiva del Cárcamo.

El actual campeón defensor venció 12-7 al conjunto de R&R Sports Complex, en un duelo entre equipos ya clasificados que buscan mejorar su posición en la tabla general.

La academia comenzó tomando ventaja en la pizarra con ataques tempraneros. En la primera entrada timbraron dos carreras, cortesía de un imparable productor de Ismael Duarte y una base por golpe a Bryan Cheno.

Ya en la segunda, Alan Camou la mandó del otro lado de la barda de forma solitaria para el 3-0 parcial. Sin embargo, en la parte baja de ese mismo episodio llegó la reacción del campeón, que armó un rally de cuatro carreras para darle la vuelta al marcador.

Alex López inició el ataque con hit productor; Juan Pablo Téllez trajo la del empate y Miguel Vázquez, con doblete a banda contraria, remolcó la carrera de la voltereta. En la tercera, Quinto Nivel mantuvo el ritmo con otro ataque de tres anotaciones, impulsadas por el emergente Fernando Méndez y una base por bolas negociada por Vázquez.

La respuesta de R&R Sports Complex llegó en la cuarta entrada, cuando Ramón Morales conectó de hit y, combinado con un error defensivo, permitió que que se apuntaran dos rayitas para acercar a su equipo 7-5. Pero la ofensiva de Quinto Nivel volvió a explotar con otro rally que encarriló la victoria.

Saúl Félix produjo en jugada de selección, Méndez se sacrificó con elevado a los jardines y un nuevo error del patrullero permitió una más para colocar el 10-5. En el quinto inning, Ahmed Galaz y Enrique Cuevas aportaron las dos últimas carreras de los campeones, completando la docena en la pizarra.

Omar Vindiola intentó encabezar una última reacción de los verdes con una anotación en los spikes de Duarte. Y a tres outs, Camou sumó una más, pero fue lo último que pudieron hacer y terminaron cayendo por marcador final de 12-7.