Los Amigos de Ramón Corral se afianzan en la cima tras vencer 4-2 a AJ3

Carlos Cotaque

viernes 03 oct. 2025 - 11:48 p. m.

Con dos cuadrangulares de Manuel Acuña y sólida labor del bullpen, Amigos de Ramón Corral derrotó 4-2 a AJ3 y se mantiene como líder de la Liga del Sol.

Con par de cañonazos de Manuel Acuña, el equipo de Amigos de Ramón Corral (6-1) cerró la octava jornada de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros, con una apretada victoria de 4-2 sobre AJ3 (1-5), en duelo celebrado la noche del viernes en la Unidad Deportiva del Cárcamo.

Poder tempranero

Apenas en el inicio del encuentro, Acuña aprovechó que Enrique Trujillo y Ray Orozco estaban en circulación y, con un sólido batazo, sacó la pelota del parque ante los lanzamientos de Jorge Cañez, colocando la pizarra 3-0 a favor de los visitantes.

Desde ese momento, el conjunto de Ramón Corral no cedió terreno. Con relevos cortos pero efectivos, mantuvo la ventaja gracias a la actuación combinada de Juan Orozco, Martín Córdova, Brandon Huez y Jesús Rivera, quienes cumplieron con la encomienda desde la lomita.

AJ3 intentó reaccionar

Los de Agua Prieta amenazaron en el cierre del quinto episodio, cuando Nata Cota conectó doblete y avanzó a tercera con un lanzamiento descontrolado. Sin embargo, Derek Urbalejo no logró concretar y fue dominado con elevado al central.

Fue hasta la sexta cuando AJ3 rompió el cero: José María Enríquez conectó sencillo productor al derecho ante Joel López, acercando a su escuadra 3-2.

La reacción fue contenida por Fernando Zambrano, quien entró al relevo y dominó con un rodado para doble play que apagó la amenaza.

En la séptima, Acuña volvió a responder con poder y repitió la dosis: un nuevo cuadrangular que amplió la ventaja 4-2, para sellar el triunfo.

El propio Zambrano cerró el encuentro sin daño, asegurando la victoria y consolidando a su equipo en la cima del standing.

