Con rally de cuatro carreras en el primer inning y pitcheo completo de Ramón Gutiérrez, R&R Sports Complex venció 7-4 a Tomateros en la Jornada 8.

Con un ataque temprano de cuatro carreras en la primera entrada y una sólida labor monticular de Ramón Gutiérrez, quien lanzó la ruta completa, la Academia R&R Sports Complex (4-3) dio la sorpresa al derrotar 7-4 al líder Tomateros de Hermosillo (5-2) en la Unidad Deportiva del Cárcamo, dentro de la Jornada 8 de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros.

Rally decisivo en la primera

Tomateros inauguró la pizarra en la parte alta del primer capítulo con elevado de sacrificio al derecho, pero R&R respondió de inmediato con cuatro carreras. La ofensiva fue coronada por un triple de Alejandro Amparano que remolcó a Ricardo Monroy.

En la segunda entrada, Daniel Martínez produjo la quinta con rola complicada que se le escapó al parador en corto. Posteriormente, Monroy conectó un doblete por regla que empujó a Bryan Cheno y al propio Martínez para colocar el 7-1.

Tomateros intentó reaccionar

La novena hermosillense recortó distancia en la cuarta entrada con doble productor de David Liera, y en la sexta aprovechó un error defensivo para sumar dos más, acercándose 7-4.

Sin embargo, Ramón Gutiérrez se mantuvo firme hasta el final, retirando sin daño en la séptima para concretar el triunfo y prácticamente asegurar a su equipo un lugar en la postemporada.

Juego Marcador Vicoming by Diseños vs Mariscos Los Ramones 6-4 IP17 vs Quinto Nivel 4-2 Antracitas de México vs Pollo Feliz 3-1 R&R Sport Complex vs Tomateros de Hermosillo 7-4

Juego Hora Sede Transmisión Amigos de Ramón Corral vs AJ3 7:50 PM Cárcamo 2 Youtube

Equipo G-P PCT DIF Amigos de Ramón Corral 5-1 .833 - Tomateros de Hermosillo 5-2 .714 0.5 IP17 5-2 .714 0.5 Antracitas de México 4-2 .667 1.0 Quinto Nivel 5-3 .625 1.0 R&R Sport Complex 4-3 .571 1.5 Vicoming by Diseños 4-4 .500 2.0 AJ3 1-4 .200 3.5 Pollo Feliz 1-6 .143 4.5 Mariscos Los Ramones 0-6 .000 5.0