R&R Sports Complex sorprende y derrota a Tomateros en la Liga del Sol
Con rally de cuatro carreras en el primer inning y pitcheo completo de Ramón Gutiérrez, R&R Sports Complex venció 7-4 a Tomateros en la Jornada 8.
Con un ataque temprano de cuatro carreras en la primera entrada y una sólida labor monticular de Ramón Gutiérrez, quien lanzó la ruta completa, la Academia R&R Sports Complex (4-3) dio la sorpresa al derrotar 7-4 al líder Tomateros de Hermosillo (5-2) en la Unidad Deportiva del Cárcamo, dentro de la Jornada 8 de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros.
Rally decisivo en la primera
Tomateros inauguró la pizarra en la parte alta del primer capítulo con elevado de sacrificio al derecho, pero R&R respondió de inmediato con cuatro carreras. La ofensiva fue coronada por un triple de Alejandro Amparano que remolcó a Ricardo Monroy.
En la segunda entrada, Daniel Martínez produjo la quinta con rola complicada que se le escapó al parador en corto. Posteriormente, Monroy conectó un doblete por regla que empujó a Bryan Cheno y al propio Martínez para colocar el 7-1.
Tomateros intentó reaccionar
La novena hermosillense recortó distancia en la cuarta entrada con doble productor de David Liera, y en la sexta aprovechó un error defensivo para sumar dos más, acercándose 7-4.
Sin embargo, Ramón Gutiérrez se mantuvo firme hasta el final, retirando sin daño en la séptima para concretar el triunfo y prácticamente asegurar a su equipo un lugar en la postemporada.