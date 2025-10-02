Con triple de Leo Torres y batazo clave de Rangel, IP17 logró la remontada; Antracitas sostuvo ventaja con jonrón de Alex Martínez.

Con duelos cargados de emoción en ambos diamantes, continuó este miércoles la Jornada 8 de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros, en la Unidad Deportiva del Cárcamo.

En el partido más esperado, IP17 vino de atrás y superó 4-2 a Quinto Nivel, en un cerrado duelo de pitcheo que mantuvo a la afición al filo de las butacas. Por otro lado, Antracitas de México se impuso 3-1 a Pollo Feliz, con lo que se afianza en puestos de clasificación rumbo a la postemporada.

IP17 desbanca a Quinto Nivel

El marcador se abrió hasta la tercera entrada con una jugada inesperada: un envío de Juan Fraide no fue controlado por el receptor Gerardo Rangel, lo que derivó en un passed ball que permitió la primera carrera. La misma acción se complicó con un tiro desviado al pentágono, lo que significó el 2-0 parcial.

Quinto Nivel respondió en el cierre del quinto episodio con rodado de Germán Duarte para doble play, jugada en la que Carlos García aprovechó para anotar y acortar distancias (2-1).

En la sexta, la novena musical llenó las bases con dos outs, pero Saúl Félix falló con rodado al cuadro. En la réplica, Leo Torres empató con triple productor, y de inmediato Gerardo Rangel se reivindicó con un batazo al izquierdo que impulsó dos más, sellando el triunfo de IP17 por 4-2.

Antracitas consolida su camino

Desde el segundo inning, Antracitas de México tomó ventaja con ofensiva de dos carreras, destacando el cuadrangular de Alex Martínez.

Pollo Feliz reaccionó en el tercer episodio con un jonrón solitario de Javier Coronado, pero poco les duró la esperanza: en la cuarta entrada, Antracitas recuperó la diferencia con otra carrera para colocar el 3-1 definitivo.

Juego Marcador Vicoming by Diseños vs Mariscos Los Ramones 6-4 IP17 vs Quinto Nivel 4-2 Antracitas de México vs Pollo Feliz 3-1

Juego Hora Sede Transmisión R&R Sport Complex vs Tomateros de Hermosillo 7:50 PM Cárcamo 2 Youtube

Equipo G-P PCT DIF Tomateros de Hermosillo 5-1 .833 - Amigos de Ramón Corral 5-1 .833 - IP17 5-2 .714 0.5 Antracitas de México 4-2 .667 1.0 Quinto Nivel 5-3 .625 1.5 Vicoming by Diseños 4-4 .500 2.0 R&R Sport Complex 3-3 .500 2.0 AJ3 1-4 .200 3.5 Pollo Feliz 1-6 .143 4.5 Mariscos Los Ramones 0-6 .000 5.0