Mariscos Los Ramones sigue sin ganar en Liga del Sol; caen ante Vicoming
Con rally tempranero, Vicoming by Diseños superó 6-4 a Mariscos Los Ramones en el arranque de la Jornada 8.
Con una ofensiva explosiva en la segunda entrada, Vicoming by Diseños (4-4) abrió con éxito la Jornada 8 de la Liga del Sol, Edición Gabito Ballesteros, al imponerse 6-4 sobre Mariscos Los Ramones (0-6) en la Unidad Deportiva del Cárcamo.
El duelo inició con ventaja para Vicoming, que inauguró la pizarra gracias a un sencillo productor de Miguel Angulo hacia el jardín central.
La respuesta de Mariscos fue inmediata. Ramón Huicoza conectó un triple al fondo del parque y completó la carrera del empate con un elevado de sacrificio de Eric Castañeda.
En el cierre del segundo capítulo, Salvador Torres devolvió la ventaja a Vicoming con doblete remolcador que impulsó a José Luis Vitela y Cris Munguía. Luego, Daniel Morales y el propio Angulo ampliaron la diferencia con imparables, colocando la pizarra 5-1.
Castañeda volvió a ser factor para Mariscos con un doble productor en la cuarta entrada, que redujo la desventaja a 5-3. Sin embargo, Vicoming respondió de inmediato y sumó una más en la parte baja del inning gracias a Gabriel Mendoza, quien negoció pasaporte con las bases llenas para el 6-3.
En la octava, Mariscos intentó reaccionar con un imparable de Omar Rodríguez que trajo la cuarta rayita. Con el juego en riesgo, Omar Noperi entró de relevo y, con un solo lanzamiento, dominó a su rival con rodado dentro del cuadro para sellar la victoria.