Con rally tempranero, Vicoming by Diseños superó 6-4 a Mariscos Los Ramones en el arranque de la Jornada 8.

Con una ofensiva explosiva en la segunda entrada, Vicoming by Diseños (4-4) abrió con éxito la Jornada 8 de la Liga del Sol, Edición Gabito Ballesteros, al imponerse 6-4 sobre Mariscos Los Ramones (0-6) en la Unidad Deportiva del Cárcamo.

El duelo inició con ventaja para Vicoming, que inauguró la pizarra gracias a un sencillo productor de Miguel Angulo hacia el jardín central.

La respuesta de Mariscos fue inmediata. Ramón Huicoza conectó un triple al fondo del parque y completó la carrera del empate con un elevado de sacrificio de Eric Castañeda.

En el cierre del segundo capítulo, Salvador Torres devolvió la ventaja a Vicoming con doblete remolcador que impulsó a José Luis Vitela y Cris Munguía. Luego, Daniel Morales y el propio Angulo ampliaron la diferencia con imparables, colocando la pizarra 5-1.

Castañeda volvió a ser factor para Mariscos con un doble productor en la cuarta entrada, que redujo la desventaja a 5-3. Sin embargo, Vicoming respondió de inmediato y sumó una más en la parte baja del inning gracias a Gabriel Mendoza, quien negoció pasaporte con las bases llenas para el 6-3.

En la octava, Mariscos intentó reaccionar con un imparable de Omar Rodríguez que trajo la cuarta rayita. Con el juego en riesgo, Omar Noperi entró de relevo y, con un solo lanzamiento, dominó a su rival con rodado dentro del cuadro para sellar la victoria.

Juego Marcador Vicoming by Diseños vs Mariscos Los Ramones 6-4

Encuentro Hora Sede Pollo Feliz vs Antracitas de México 7:50 PM Cárcamo 1 Quinto Nivel vs IP17 7:50 PM Cárcamo 2 *Transmisiones por YouTube.

Equipo G-P PCT DIF Tomateros de Hermosillo 5-1 .833 - Amigos de Ramón Corral 5-1 .833 - Quinto Nivel 5-2 .714 0.5 IP17 4-2 .667 1.0 Antracitas de México 3-2 .600 1.5 Vicoming by Diseños 4-4 .500 2.0 R&R Sport Complex 3-3 .500 2.0 AJ3 1-4 .200 3.5 Pollo Feliz 1-5 .167 4.0 Mariscos Los Ramones 0-6 .000 5.0