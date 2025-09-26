Daniel Figueroa firmó la victoria con un jonrón de tres carreras luego de que Antracitas tomara la ventaja por error defensivo.

La lluvia no detuvo la emoción en la Unidad Deportiva del Cárcamo. Con un poderoso rally en la sexta entrada, Zurdo Tomate (5-1) vino de atrás y derrotó 6-2 a Antracitas de México (3-3), que no pudo sostener la ventaja que había tomado en el encuentro.

Rally decisivo

Daniel Durazo abrió la pizarra en la primera entrada al producir la carrera con la que Javier Encinas llegó al plato. Sin embargo, la respuesta fue inmediata: una rola de Gabriel Gómez permitió que Elvis Sandoval empatara el marcador.

La lluvia obligó a suspender el duelo durante 30 minutos, pero tras la reanudación el pitcheo dominó hasta la parte baja de la quinta. Ahí, Antracitas retomó la ventaja gracias a un error de tiro del antesalista Tadeo Félix, que adelantó a los locales 2-1.

El desenlace llegó en el sexto episodio, cuando Zurdo Tomate encendió la ofensiva. Durazo conectó su cuarto imparable de la noche para empatar, y Carlos Ortiz dio la vuelta al marcador con un doblete productor. Finalmente, Daniel Figueroa selló la remontada con un sólido cuadrangular de tres carreras que definió el 6-2 final.

Juego reprogramado

El duelo previsto para este viernes entre Mariscos Los Ramones y AJ3 fue suspendido y se disputará al término de la Jornada 4, la cual quedó pendiente por el paso del huracán Lorena.

Equipo G-P PCT DIF Amigos de Ramón Corral 5-1 .833 - Tomateros de Hermosillo 5-1 .833 - Quinto Nivel 5-2 .714 0.5 IP17 4-2 .667 1.0 Antracitas de México 3-3 .500 2.0 R&R Sport Complex 3-3 .500 2.0 Vicoming by Diseños 3-4 .428 2.5 AJ3 1-4 .200 3.5 Pollo Feliz 1-5 .167 4.0 Mariscos Los Ramones 0-5 .000 4.5