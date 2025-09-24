Con una blanqueada y un triunfo por nocaut continuó la Jornada 7 de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros, en los terrenos del Cárcamo.

Con una victoria por nocaut y una blanqueada se reanudó este miércoles la Jornada 7 de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros, en los terrenos de la Unidad Deportiva del Cárcamo.

Amigos de Ramón Corral dominaron con una ofensiva constante para imponerse 7-0 a R&R Sport Complex. En tanto, Quinto Nivel explotó a la ofensiva y derrotó 12-1 a Pollo Feliz, sellando el triunfo por la vía del nocaut.

Blanqueada contundente

El receptor Jesse Rivera inauguró la pizarra para Ramón Corral con un batazo productor que llevó al plato a Enrique Trujillo.

En la segunda entrada, Ray Orozco amplió la ventaja con un imparable que mantuvo encendida la ofensiva.

El ataque se consolidó en el tercer episodio, cuando Arturo Heredia, noveno en el orden, respondió con un tablazo con bases llenas y dos outs, que vació las almohadillas para el 5-0.

La sexta rayita llegó en el cuarto inning con un sencillo de Jorge Olivas, mientras que en la sexta entrada Cosme Gutiérrez, emergente, selló la séptima anotación.

Tronaron los maderos

En el segundo duelo, Miguel Vázquez abrió la pizarra para Quinto Nivel con un batazo que impulsó a Saúl Félix. Sin embargo, Pollo Feliz igualó de inmediato con elevado de sacrificio de Edgardo Acuña.

La reacción de los campeones llegó en la segunda entrada con un rally de tres carreras, donde destacó el sencillo de dos producidas de Hugo Córdova.

El golpe definitivo se dio en el quinto rollo, cuando la ofensiva de Quinto Nivel armó un poderoso racimo de ocho anotaciones que sentenció el duelo por 12-1 en la vía rápida.

Te puede interesar Festival de batazos: IP17 derrota 13-7 a Vicoming en la Liga del Sol

Jornada 7 al momento IP17 13-7 Vicoming by Diseños Quinto Nivel 12-1 Pollo Feliz Amigos de Ramón Corral 7-0 R&R Sport Complex

Síguelos hoy Antracitas de México vs Tomateros 7:50 PM - Cárcamo 2