Con un festival de poder, IP17 (4-2) abrió la Jornada 7 de la Liga del Sol Edición Gabito Ballesteros con victoria de 13-7 sobre Vicoming by Diseños (3-4) en los campos del Cárcamo. La ofensiva del equipo de Paredes conectó cinco cuadrangulares que marcaron la diferencia en un duelo de volteretas.

Rally demoledor

Vicoming tomó la delantera en el primer inning con un imparable de Luis Monge hacia la banda contraria. La respuesta llegó en la tercera entrada, cuando Gerardo Rangel empató con un sencillo por la antesala.

La alegría para Vicoming duró poco: en la parte baja del mismo episodio, Monge volvió a producir con un batazo que impulsó a Daniel Morales y Carlos Munguía para recuperar la ventaja 3-1.

Fue entonces cuando el poder de IP17 se encendió. En la cuarta entrada desataron un rally de siete carreras:

Víctor Becerril abrió con jonrón de dos carreras.

Marco López la botó con dos en circulación para voltear la pizarra 6-3.

6-3. Gerardo Rangel castigó a Juan Ibarra con un cuadrangular de dos anotaciones, el tercero del inning, que selló el ataque 8-3.

En la sexta, Juan Pestaño se unió a la fiesta con otro vuelacercas (9-3) y Alejandro Martínez amplió con doble productor de la décima.

Vicoming respondió con una rayita en la baja de ese mismo inning gracias a Roy Frisby, quien produjo el 10-4 en jugada de selección.

El golpe final llegó en la séptima: Germán Duarte castigó a Gerardo Huguez con cuadrangular de tres carreras para colocar el 13-4.

En el cierre, Vicoming maquilló la pizarra: Monge redondeó su gran noche con un jonrón solitario, Frisby recibió golpe con bases llenas para el 13-6 y Carlos Coronado produjo la última con rola para doble play.

Juego Hora Sede R&R Sport Complex vs Amigos de Ramón Corral 7:50 PM Cárcamo 1 Pollo Feliz vs Quinto Nivel 7:50 PM Cárcamo 2 *Transmisiones por YouTube.