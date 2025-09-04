El encuentro se prevé sea reprogramado al concluir la etapa del rol regular.

Por cuestiones climatológicas que han afectado a la ciudad de Hermosillo debido al paso del Huracán "Lorena", la Liga del Sol Edición Gabito Ballesteros, suspendió la jornada programada para este miércoles, donde se tenía previsto el duelo entre Pollo Feliz y Tomateros de Hermosillo en los campos de la Unidad Deportiva del Cárcamo.

El encuentro se prevé sea reprogramado al concluir la etapa del rol regular. Asimismo, el resto de los juegos correspondientes a la jornada 4 queda sujeto a la evolución de las condiciones del clima, informó la directiva de la Liga. Cualquier actualización será dada a conocer a través de sus redes sociales oficiales.

La actividad de la cuarta fecha se inauguró ayer martes con un dramático triunfo en extrainnings de Quinto Nivel sobre Vicoming By Diseños. De momento, la tabla general es comandada por Los Amigos de Ramón Corral, R&R Sports Complex y los Tomateros de Hermosillo, todos con paso perfecto de 3-0.

Más atrás se ubica la novena de Antracitas de México, con récord positivo de 2-1. El actual campeón, Quinto Nivel, se mantiene en marca neutral de 2-2, aunque con un partido de más.

En la parte media, IP17 y Pollo Feliz marchan con idéntico registro de 1-2, mientras que Vicoming, tras sumar su tercera derrota, quedó en 1-3. En el fondo de la clasificación, aún sin conocer la victoria, aparecen Mariscos Los Ramones y AJ3 con foja de 0-3.

Con el calendario sujeto a la evolución del huracán, la Liga del Sol se mantiene atenta para garantizar tanto la seguridad de los jugadores como del público