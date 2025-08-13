Un juez determinó no vincular a proceso a Manuel Emilio Hoyos y cinco policías por el presunto traslado forzado de personas en situación de calle en Hermosillo. La Fiscalía Anticorrupción anunció que apelará la resolución.

El Juez Oral Penal Carlos Omar Montoya Cárdenas emitió este martes un auto de no vinculación a proceso contra Manuel Emilio Hoyos, excomisario de la Policía de Hermosillo, y otros cinco elementos de la corporación, imputados por privación ilegal de la libertad equiparada y abuso de autoridad.

Hermosillo, Sonora, 12 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) hace del conocimiento de la opinión pública que, en audiencia celebrada este día, el Juez Oral Penal, pese a los medios de prueba presentados por esta… pic.twitter.com/MkQSzagoWJ — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 13, 2025

Traslados sin consentimiento

Los hechos se remontan al 21 de mayo de 2025, durante las Fiestas del Pitic, cuando un grupo de personas en aparente situación de calle fue trasladado sin su consentimiento desde Hermosillo hacia distintos puntos del sur del estado.

La Fiscalía Anticorrupción presentó pruebas para demostrar que este traslado no formaba parte del programa social 'Camino a Casa' del DIF Municipal, que consiste en devolver a personas en situación de calle a su ciudad de origen.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), se exhibieron oficios firmados por Manuel Emilio Hoyos como comisario, en los que se comisionaba a policías para realizar el traslado. Asimismo, se presentaron entrevistas y reconocimientos fotográficos de víctimas y subordinados que señalaban a los imputados como responsables de ejecutar el traslado forzado.

A pesar de estas pruebas, el juez determinó que no existía vinculación a proceso para los seis imputados: Ángel Aly Adzdu 'N', Francisco Guadalupe 'N', Pánfilo 'N', José Ángel 'N', Luis Mario 'N' y Manuel Emilio 'N'.

La Fiscalía Anticorrupción expresó que, aunque respeta la resolución judicial, no comparte la decisión y adelantó que insistirá en la pretensión punitiva del Estado para que los hechos no queden impunes.