El gobierno municipal reafirmó su postura de respeto al proceso legal que sigue la Fiscalía de Justicia del Estado en torno a elementos y un exelemento de la Policía Municipal, incluido Manuel Emilio Hoyos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó este jueves la detención de seis personas, entre ellas el exdirector de la Policía Municipal de Hermosillo, por su presunta responsabilidad en delitos vinculados con violaciones a derechos humanos.

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas tras denuncias y quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), informó la FGJE a través de una declaratoria oficial.

"El día de hoy se cumplimentaron 6 órdenes de aprehensión por diversos delitos relacionados con hechos materia de denuncia y quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos", señaló la dependencia.

Añadió que conforme avancen los tiempos procesales, se ampliará la información al respecto.

Por su parte, el Ayuntamiento de Hermosillo emitió un comunicado en el que aseguró que se mantendrá respetuoso del proceso que sigue la Fiscalía, con el fin de permitir que el caso se desarrolle de forma objetiva y con apego estricto a la ley.

“La administración municipal reafirma su compromiso con el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones encargadas de procurar justicia”, se indicó en el boletín número 1398/2025.

El exdirector de la corporación, Manuel Emilio Hoyos, figura entre los señalados en este caso, el cual se encuentra en curso bajo reserva judicial.