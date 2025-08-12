La CEPC recomendó precaución y medidas para evitar riesgos por la baja visibilidad y presencia de polvo en Agua Prieta, Naco y municipios cercanos.

Una densa tormenta de arena afectó la tarde de este martes 12 de agosto de 2025 al noreste de Sonora, impactando principalmente a municipios como Agua Prieta, Naco y zonas cercanas del norte y la sierra sonorense. Este fenómeno fue provocado por la actividad de tormentas eléctricas en el desierto de Arizona, Estados Unidos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta a la población por la posible reducción significativa de visibilidad debido a la concentración de arena en el aire. Ante ello, recomendó a los habitantes evitar salir si no es estrictamente necesario y, en caso de hacerlo, usar gafas de protección, cubrebocas y ropa que cubra la mayor parte del cuerpo.

Además, exhortó a conducir con precaución y reducir la velocidad para evitar accidentes, así como a mantener puertas y ventanas cerradas para impedir el ingreso de polvo y arena al interior de viviendas y comercios.

Tormentas de arena similares han afectado anteriormente a municipios como Guaymas y Empalme, ocasionando daños estructurales, cortes en el suministro eléctrico y disminución severa en la visibilidad. En casos pasados, hasta un 80 por ciento de la población se quedó sin electricidad debido a afectaciones en postes y cables.

La CEPC mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y recomienda a la ciudadanía reportar cualquier emergencia relacionada al número de emergencia 9-1-1 o al teléfono de Proximidad Social en Agua Prieta: 633 100 5585.