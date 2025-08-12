Se descartó que el cuerpo presentara signos de violencia desmintiendo la versión que se había difundido a través de redes sociales donde se informaba que el cuerpo de la mujer presentaba signos de algún hecho violento.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) investiga como suicidio la muerte de una mujer que se encontró colgada de un árbol en Empalme, confirmó el comisario general Carlos Alberto Flores.

De acuerdo a los dictámenes periciales, se descartó que el cuerpo presentara signos de violencia desmintiendo la versión que se había difundido a través de redes sociales donde se informaba que el cuerpo de la mujer presentaba signos de algún hecho violento.

“El tema es que en redes sociales se empezó a manejar una versión con sospechas de que hubo violencia en el caso de una mujer encontrada sin vida colgada de un árbol sin embargo en los dictámenes que se arrojan por parte de medicina legal no hay pruebas que sustenten algún hecho violento, todo lo que se indica es una cuestión delegada de un suicidio” ,expresó.

También descartó que la mujer estuviera embarazada. Debido a una llamada anónima este lunes 11 de agosto, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora encontró el cuerpo sin vida de una mujer colgada de un árbol cerca del Panteón de Empalme.

Continuarán las investigaciones para determinar las causas específicas del fallecimiento.