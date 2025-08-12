La actividad se reanudará el martes 19 de agosto con IP17 enfrentando a Amigos de Ramón Corral y continuará hasta el jueves con partidos de la segunda jornada.

Por motivo del Campeonato Estatal de Primera Fuerza, en el que participan varios peloteros de distintos equipos de la Liga del Sol Edición 'Gabito Ballesteros', la jornada 2 queda suspendida y se reanudará la próxima semana con la programación previamente establecida.

Del 15 al 17 de agosto se llevará a cabo la primera fase de la eliminatoria de la Zona Sur en la categoría de 19-39 años (nacidos entre 1986 y 2000), con sede en Guaymas, informó la Asociación Estatal de Béisbol del Estado de Sonora, A.C.

La actividad de la Liga del Sol se reanudará el martes 19 con el partido entre IP17 y Amigos de Ramón Corral. El resto de la jornada continuará el miércoles 20 con el duelo entre Mariscos Los Ramones y Tomateros de Hermosillo. Para el jueves, se disputará una doble cartelera: R&R Sports Complex frente a Pollo Feliz y Antracitas de México contra Vicoming by Diseños. Finalmente, AJ3 cerrará la jornada enfrentándose al actual campeón, Quinto Nivel.

Tras la primera fecha, Vicoming by Diseños, Tomateros de Hermosillo, Amigos de Ramón Corral e IP17 marchan en la cima luego de imponerse a sus respectivos rivales. Por su parte, AJ3, Antracitas de México, Quinto Nivel, Pollo Feliz y Mariscos Los Ramones buscarán conseguir su primera victoria en el torneo.

STANDING Equipo G-P PCT DIF Vicoming by Diseños 1-0 1.000 - Tomateros de Hermosillo 1-0 1.000 - Amigos de Ramón Corral 1-0 1.000 - R&R Sport Complex 1-0 1.000 - IP17 1-0 1.000 - AJ3 0-1 .000 1.0 Antracitas de México 0-1 .000 1.0 Quinto Nivel 0-1 .000 1.0 Pollo Feliz 0-1 .000 1.0 Mariscos Los Ramones 0-1 .000 1.0

JORNADA 2 Día Partido Campo Martes 19 de agosto IP17 vs Amigos de RC Cárcamo 2 Miércoles 20 de agosto Los Ramones vs Tomateros Cárcamo 2 Jueves 21 de agosto R&R Sports vs Pollo Feliz Cárcamo 1 Jueves 21 de agosto Antracitas vs Vicoming Cárcamo 2 Viernes 22 de agosto AJ3 vs Quinto Nivel Reforma