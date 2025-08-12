El Consejo Mexicano de DJs pidió a profesionales del país suspender temporalmente la música del cantante sonorense, tras agredir físicamente a un DJ durante su presentación en Baja Beach Fest 2025.

Natanael Cano, cantante sonorense de corridos tumbados, enfrenta una nueva polémica que podría afectar la difusión de su música en espacios públicos.

Durante su presentación en el Baja Beach Fest 2025, realizado el pasado domingo en Playas de Rosarito, Cano golpeó a un DJ y rompió su computadora por problemas técnicos durante el espectáculo. El incidente se volvió viral en redes sociales y generó críticas dentro de la industria musical.

Este martes, el Consejo Mexicano de DJs A.C. emitió un comunicado en el que calificó las acciones del intérprete como inaceptables y condenó cualquier acto de violencia. Además, hizo un llamado a todos los DJs del país para que consideren suspender temporalmente la programación de sus canciones hasta que Cano ofrezca una disculpa pública y repare el daño material causado al colega afectado.

"Hacemos un respetuoso llamado para que consideren suspender temporalmente la programación de las canciones de la persona referida hasta que realice una disculpa pública y repare el daño material" , se lee en el comunicado publicado en redes sociales.

Hasta el momento, ni el cantante, ni su equipo de comunicación, ni los organizadores del evento han emitido algún pronunciamiento respecto a la situación.

Comunicado emitido en las redes sociales de @djsdemexico