La viuda de "Chespirito" agradeció al artista y al programa estadounidense por mantener vivo el legado de Roberto Gómez Bolaños.

Florinda Meza, quien interpretó a Doña Florinda en El Chavo del 8, celebró el que se realizara un sketch en el programa Saturday Night Live en el que Bad Bunny interpretó a Quico.

"Me preguntan mi opinión sobre el sketch del Chavo del Ocho en el programa Saturday Night Live. Por supuesto, me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto" , comentó.

Además, la actriz agradeció a Bad Bunny por su participación, pues considera que la interpretación del cantante fue magistral.

"Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota. Yo le agradezco este homenaje a Saturday Night Live, pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio "Bad Bunny" , agregó.

Entre los momentos que más disfrutó del sketch, Meza mencionó la aparición del Profesor Jirafales y la ilusión de presenciar el clásico beso que quedó interrumpido por la intervención del intérprete de "Callaita".

"Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al Profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso ... ¡Ay! Sólo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo" , escribió.

Resaltando la relevancia cultural de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza agregó que El Chavo del 8 ha sido doblado en muchos idiomas.

"Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín. Incluso Matt Groening, creador de Los Simpsons, incluyó en su famosa serie animada un personaje inspirado en el Chapulín Colorado" , externó.

En la parodia, Bad Bunny dio vida a Quico, luciendo su característico gorro de marinero, cachetes inflados y gestos exagerados, mientras que Hernández se transformó en El Chavo, con gorro con orejeras y tirantes naranjas.

La humorista Sarah Sherman completó el elenco como La Chilindrina, y Don Ramón apareció para darles el clásico golpe en la cabeza, momento que cerró con la icónica escena del Chavo llorando dentro del barril.







