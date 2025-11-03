‘Choby’ Ochoa sorprende al revelar su identidad en ‘¿Quién es la Máscara?’
El actor de Ures, Sonora, se despidió del programa de televisión en el que dio vida a 'Monsqueeze'.
En la más reciente emisión de '¿Quién es la Máscara?' 2025, 'Monsqueeze' fue eliminado del programa. Al grito de “¡Fuera Máscara!” de Omar Chaparro, el personaje se quitó la máscara y sorprendió a todos al revelar que detrás estaba el actor Jesús 'Choby' Ochoa, originario de Ures, Sonora.
Carlos Rivera, en su última apuesta, fue el único que acertó la identidad del personaje, a lo que Ochoa le dijo entre risas: “De ti era del que más me debía de cuidar, maldito”.
Ana Brenda también felicitó al actor, recordando su vínculo familiar: Ochoa confesó que todo lo que hace en su carrera es por su hija. “Todas estas cosas las hago por mi hija”, aseguró, mientras el público aplaudía.
Más tarde, durante una transmisión en vivo desde su casa, reiteró su mensaje con humor: “Le pedí que estuviera conmigo en la transmisión y no quiso. Le da pena”. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando su hija Jesusa apareció en la videollamada y comentó orgullosa: “Es bonito que no le tenga miedo a entrar en estos juegos, por eso lo admiro”, además de revelar que fue ella quien le sugirió las canciones que interpretó en el escenario.
La personalidad de 'Monsqueeze' reflejaba a un standupero persistente, dispuesto a todo para arrancar carcajadas, un rasgo que coincide con la trayectoria de Ochoa en la actuación. Sobre su participación en el programa, bromeó: “Por culpa de mi hija hago el ridículo”, mientras se quitaba la máscara, generando risas y aplausos del público.
Durante su participación en la temporada 7 del programa, Monsqueeze interpretó temas como 'Chale' de Edén Muñoz y 'Ese vato no te queda' de Gabito Ballesteros y Carin León, mostrando su versatilidad y logrando conectar con el público a través de distintos géneros musicales.