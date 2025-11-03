El actor de Ures, Sonora, se despidió del programa de televisión en el que dio vida a 'Monsqueeze'.

En la más reciente emisión de '¿Quién es la Máscara?' 2025, 'Monsqueeze' fue eliminado del programa. Al grito de “¡Fuera Máscara!” de Omar Chaparro, el personaje se quitó la máscara y sorprendió a todos al revelar que detrás estaba el actor Jesús 'Choby' Ochoa, originario de Ures, Sonora.

Carlos Rivera, en su última apuesta, fue el único que acertó la identidad del personaje, a lo que Ochoa le dijo entre risas: “De ti era del que más me debía de cuidar, maldito” .

Ana Brenda también felicitó al actor, recordando su vínculo familiar: Ochoa confesó que todo lo que hace en su carrera es por su hija. “Todas estas cosas las hago por mi hija” , aseguró, mientras el público aplaudía.

Más tarde, durante una transmisión en vivo desde su casa, reiteró su mensaje con humor: “Le pedí que estuviera conmigo en la transmisión y no quiso. Le da pena” . Sin embargo, la sorpresa llegó cuando su hija Jesusa apareció en la videollamada y comentó orgullosa: “Es bonito que no le tenga miedo a entrar en estos juegos, por eso lo admiro” , además de revelar que fue ella quien le sugirió las canciones que interpretó en el escenario.

La personalidad de 'Monsqueeze' reflejaba a un standupero persistente, dispuesto a todo para arrancar carcajadas, un rasgo que coincide con la trayectoria de Ochoa en la actuación. Sobre su participación en el programa, bromeó: “Por culpa de mi hija hago el ridículo” , mientras se quitaba la máscara, generando risas y aplausos del público.

Durante su participación en la temporada 7 del programa, Monsqueeze interpretó temas como 'Chale' de Edén Muñoz y 'Ese vato no te queda' de Gabito Ballesteros y Carin León, mostrando su versatilidad y logrando conectar con el público a través de distintos géneros musicales.