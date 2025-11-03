El cantante sonorense anunció en Instagram su colaboración con el legendario guitarrista, cuyo estreno está previsto para el 6 de noviembre.

Desde niño, Carin León soñaba con tocar junto a sus ídolos, mientras escuchaba en casa la música de Carlos Santana en el tocadiscos de su tata. Aquel sueño de infancia, forjado entre guitarras, vinilos y tardes familiares en Hermosillo, hoy se convierte en realidad, pues el sonorense anunció una colaboración con el legendario guitarrista mexicano-estadounidense, cuyo estreno será el próximo 6 de noviembre.

“Seguimos cumpliendo sueños de morro, recordando cuando mi papá ponía la música del maestro Santana en el tocadiscos de mi tata. 6 de noviembre esta gran canción en la que el máster nos invitó a colaborar” , escribió el cantante en su cuenta de Instagram, acompañado de un breve adelanto del tema que desató emoción entre sus seguidores.

Aunque el título de la colaboración aún no se ha revelado, el adelanto compartido por el ehrmosillense en sus redes sociales generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes no han dejado de comentar y compartir la noticia, anticipando con entusiasmo el estreno del tema en unos días.

El anuncio confirma que Carin León continúa rompiendo fronteras musicales. Después de conquistar escenarios internacionales y colaborar con artistas de distintos géneros, el hermosillense ahora une su voz y su estilo con una de las figuras más influyentes de la historia del rock latino.

Carlos Santana Barragán nació en Autlán de Navarro, Jalisco, en 1947. Heredó de su padre el amor por la música, pues éste tocaba el violín en un mariachi. En su niñez, se sintió inspirado por Ritchie Valens, autor de La Bamba, y más tarde, ya en Tijuana, aprendió guitarra bajo la guía de Javier Bátiz.

A lo largo de su carrera, Santana ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y ha ganado diez premios Grammy y tres Grammy Latino. En 2003, la revista Rolling Stone lo ubicó en la posición 20 de su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Su fusión única de rock, música latina y espiritualidad lo convirtió en un ícono que ha trascendido generaciones.