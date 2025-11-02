La cantante dominicana dio la bienvenida a su segunda hija junto al productor Raphy Pina.

La cantante dominicana Natti Natasha dio a luz el pasado 1 de noviembre a su segunda hija, Dominique Isabelle, fruto de su relación con el productor musical Raphy Pina.

Un día antes del nacimiento, la intérprete anunció la noticia a través de Instagram con una galería de fotos junto a su familia, luciendo su embarazo y escribiendo: “Mañana será especial: 1 de noviembre, 8:00 PM” .

El día del parto, Natti compartió un emotivo video que mostraba los preparativos de su familia para recibir a la nueva integrante del hogar Pina Gutiérrez, incluyendo a los tres hijos mayores de Pina y a la hija mayor de la cantante.

“Una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma. Este día marca el comienzo de una nueva bendición en nuestras vidas, el milagro más puro y hermoso que existe: dar vida. Por eso quise regalarle al mundo una parte de mi corazón en forma de canción: 1 de noviembre. Una historia hecha música, inspirada en el amor más grande que puede sentir una madre” , expresó la artista al dar la bienvenida a su pequeña.

En redes sociales, figuras como Lele Pons, Julián Gil y Olga Tañón enviaron sus felicitaciones y buenos deseos.

Por su parte, Raphy Pina compartió una tierna foto cargando a Dominique, acompañada del mensaje: “Mi número favorito siempre ha sido el 111. Y hoy, con la bendición de Papá Dios y de la mujer que amo, llegó a nuestras vidas otra princesita”, publicación que también recibió decenas de mensajes de cariño por parte de amigos y colegas.



