Artistas sonorenses lamentan explosión en tienda de Hermosillo

María Bartolini

domingo 02 nov. 2025 - 03:03 p. m.

Carin León, Yuridia y otros sonorenses enviaron mensajes de apoyo y condolencias a las familias afectadas.

Tras la explosión registrada el día de ayer en una tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, Sonora, varios artistas originarios y vinculados con la ciudad expresaron su apoyo y condolencias a las familias afectadas.

El cantante Carin León compartió un mensaje desde su cuenta de Instagram:

Por su parte, Yuridia, también nacida en la llamada Ciudad del Sol, publicó:

La influencer Lupita Villalobos, integrante de Las Alucinas, escribió en sus historias:

Otro de los artistas que se pronunció fue Kakalo, quien recientemente recibió un reconocimiento en la Universidad de Sonora:

Una de las artistas locales, Natalia Aguilar, también dedicó unas palabras de aliento a través de sus redes sociales:

Finalmente, la actriz sonorense Thalí García compartió en redes:

La tragedia ha generado una ola de mensajes de apoyo, mostrando que, pese a la distancia, el gremio artístico mantiene un lazo profundo con Hermosillo y su gente.




