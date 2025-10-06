El nuevo festival se realizará del 12 al 14 de diciembre en el Parque La Ruina de Hermosillo.

Hermosillo está por convertirse en la sede de un nuevo festival que promete revolucionar la vida nocturna del norte del país. Se trata de Noshes Tecate , un evento musical de tres días que llegará al Parque La Ruina los próximos 12, 13 y 14 de diciembre de 2025, con una propuesta fresca, diversa y cargada de energía.

Con la intención de cerrar el año con una celebración inolvidable, Noshes Tecate busca transformar las noches decembrinas en una experiencia inmersiva, donde la música será el hilo conductor de un ambiente festivo, ecléctico y para todos los gustos. La primera edición del festival ofrecerá un cartel cuidadosamente curado, que mezcla artistas consolidados con talentos emergentes en una fusión de indie pop, funk, urbano, rock y pop alternativo.

Tres noches de música

El evento inaugural, el viernes 12 de diciembre, estará encabezado por la banda estadounidense Capital Cities, reconocida a nivel mundial por su éxito 'Safe and Sound'. Compartirán escenario con Midnight Generation, agrupación mexicana que ha destacado por su estilo fresco que combina funk, disco y electrónica.

El sábado 13 será una noche dedicada a los ritmos urbanos. Sobre el escenario estarán NSQK y El Malilla, dos artistas que han llamado la atención por su propuesta innovadora y su crecimiento en la escena musical alternativa. La jornada final, el domingo 14 de diciembre, contará con las presentaciones de Caloncho, Little Jesus y Odisseo, tres propuestas fundamentales del pop y rock alternativo mexicano contemporáneo.

La venta general de boletos comenzará el 9 de octubre a través del sitio oficial www.eticket.mx. El acceso general tendrá un costo de 100 pesos, mientras que la zona preferente se venderá en 350 pesos y el acceso VIP estará disponible por 850 pesos.

Con una producción ambiciosa, un cartel diverso y precios accesibles, Noshes Tecate nace con el objetivo de convertirse en una nueva tradición musical en Hermosillo, y posicionarse como uno de los eventos más esperados en el calendario cultural del noroeste del país.