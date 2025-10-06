El rey del regional mexicano prepara su próxima trilogía musical con guiños al country, rock y funk.

Carin León se apoderó de la portada de Vogue México Hombre en su edición de octubre de 2025, rugiendo con fuerza como “El rugido del León”. La prestigiosa publicación lo presenta como una figura disruptiva que ha transformado la escena musical al fusionar el regional mexicano con géneros como country, soul, rock, flamenco e incluso funk.

Las imágenes, publicadas por la revista, muestran a Carin posando en el Estadio Fernando Valenzuela, con un bat en mano y dentro del campo, luciendo prendas de Louis Vuitton Men’s, Prada y Dolce & Gabbana, combinadas con su característica tejana.

Prepara su primer disco en inglés

Carin León adelantó que vienen meses cargados de nueva música. El sonorense prepara tres nuevos discos, el primero de ellos con lanzamiento en diciembre y con un significado muy especial: será presentado en Hermosillo, su ciudad natal, como un tributo a sus raíces musicales. “Es como volver a las raíces de la música de mi terreno y lo haremos en Hermosillo de una manera muy especial” , expresó.

Después de ese lanzamiento, en febrero de 2026 llegará la segunda parte de Boca Chueca, un álbum que el propio artista describe como: “Mi disco más ecléctico” .

Y más adelante, hacia la mitad del año, lanzará un disco completamente en inglés, con una propuesta que promete sorprender por su mezcla de influencias: “Paseando por el country, por el rock, por mucho funk, por un poco de psicodelia, 60’s, primeros discos de Bee Gees, un poco de Queen, todos esos sonidos y tratando de mezclarlos con nuestras raíces mexicanas” .

Listo para hacer historia

En paralelo a estos lanzamientos, el hermosillense se alista para hacer historia como el primer latinoamericano en presentarse en The Sphere, el innovador recinto de Las Vegas que ya ha recibido a artistas como U2 y Phish. El espectáculo, que ha planeado por casi tres años, será una producción monumental.

“Creo que más que un logro personal, es un logro para nuestro género, para nuestro México, para nuestra cultura, estar en el venue más importante del mundo. Espero ser el primero de muchísimos mexicanos exitosos que merecen estar ahí” .



