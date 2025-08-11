Natanael Cano golpea a su DJ durante presentación en Baja Beach Fest 2025
A través de varios clips en redes sociales, se muestra al intérprete de ‘Pacas de Billetes’ golpeando a su DJ tras aparentemente tener una molestia con éste.
El cantante de corridos tumbados Natanael Cano está de nuevo en polémica, en esta ocasión por haber golpeado a un DJ durante una presentación en el Baja Beach Fest 2025, llevada a cabo el pasado domingo en Playas de Rosarito, en Baja California.
El momento se volvió viral a través de las redes sociales, donde muestra al intérprete de ‘Pacas de Billetes’ golpeando a un miembro de su equipo tras tener una molestia con éste.
En más clips se observa al artista sonorense rodeado de personal de seguridad y de su equipo, intentando contener las agresiones.
'’Mira p#nd#jo, no me voy a ir a la v#rg#, yo vine a cantar p#nd#jo’’. ‘’A éste p#nd#jo le partí su m#dre y todavía se puso bravo, me pelo la v#rg#’’, expresó Cano tras ser separado por su equipo.
Posteriormente el cantante hermosillense rompió al frente de miles de asistentes una laptop, causando gritos entre sus fans. ''Nata, Nata'', se escuchaba.
Tras este incidente, el exponente de los corridos tumbados ni su equipo de comunicación han emitido un comunicado al respecto, donde se explica la situación.