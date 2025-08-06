Transportista local asegura que los cantantes no cubrieron servicios de seguridad, transporte y logística prestados durante 11 días.

Los cantantes Natanael Cano y Anuel AA acumulan un adeudo económico con la empresa sonorense Transportes Econotours, que brindó durante 11 días servicios de transporte, seguridad y logística durante su reciente visita a Hermosillo, donde grabaron contenido audiovisual para la disquera Rancho Humilde Records.

En un comunicado difundido este miércoles en sus redes sociales, la empresa, con más de tres décadas de trayectoria en la atención de giras, grabaciones y visitas de artistas, informó que, a pesar de haber cumplido con lo pactado al inicio del servicio, aún no han recibido el pago correspondiente por varios días de atención prestada, principalmente a Anuel, quien fue invitado a participar por el propio Natanael Cano.

“El trato siempre en el marco del respeto y del profesionalismo que nos distingue por décadas. Sin embargo, se nos presenta una situación que se sale de nuestras manos” , señala el escrito.

Según lo detallado, el equipo del cantante sonorense cubrió los pagos inicialmente cotizados, pero Anuel requirió servicios por días adicionales, los cuales, asegura la empresa, fueron avalados directamente por el empresario de Natanael Cano. No obstante, ni el puertorriqueño ni el aval han cubierto el monto adeudado ni mostrado disposición de resolver el tema.

“Al no pagar o tener al menos una intención o compromiso de pago durante los días del servicio, al cantante Anuel se le retiraron los servicios 3 días antes de que dejara nuestro Estado” , indica el comunicado.

La empresa también expresó su preocupación por el impacto económico que esta situación ha generado, pues además de prestar los servicios, subcontrató y pagó a proveedores como guardias de seguridad, choferes, combustible y vehículos blindados, lo que representa un gasto que no puede ser absorbido sin la retribución correspondiente.

“No podemos hacer frente al adeudo de miles de pesos” , reconoció la compañía. “ Comprendemos que las empresas tienen a veces retrasos; se acercan, conveníamos y se cumple. Es la primera vez que nos vemos en la necesidad de sacar un comunicado en 30 años de trabajo” .

El comunicado también confirma que han estado en contacto con Macario Campos, coordinador de eventos, así como con Iván Almaguer, tour manager de Natanael, quienes tampoco han recibido respuesta del entorno de Anuel ni del empresario aval.

Finalmente, la empresa hizo un llamado directo a los artistas: “Exhortamos a los artistas Natanael Cano y Anuel a tomar responsabilidad, ya que todos dependemos de nuestros salarios y trabajo para nuestro sustento” .

Hasta el momento, ninguno de los artistas o sus representantes han emitido alguna postura pública sobre la situación.