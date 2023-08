Radio Nube: su talento las hace virales

Nirvana y Aixa comparten el gusto musical con sus padres Ilución Hernández y Jussef Sota, por lo que han hecho de Radio Nube un suceso viral en Sonora.

Más de 17 millones de vistas con un solo video lograron en TikTok las hermanitas Nirvana de 10 años y Aixa de 8, gracias a su interpretación magistral del tema 'Wipe out' de The Surfaris, que rápidamente se viralizó en la plataforma digital.

Originarias de Hermosillo, ambas estudian música desde muy pequeñas y junto a sus padres, la pianista Ilución Hernández y el productor musical Yussef Sota, formaron el grupo Radio Nube.

"El nombre de Radio Nube fue algo que trabajamos los cuatro, mis papás y nosotros llegamos a la conclusión de que cuando ellos eran más jóvenes escuchaban la música de una cosita que se llama radio y ahora nosotras la escuchamos de la música que se almacena en la nube" , explicó Nirvana.

Aixa agregó: "quisimos combinar las dos cosas para que estuviera lo de todos nosotros".

Compartieron que la banda lleva casi dos años: "Radio Nube fue a partir de una tarea mía, dónde me pedían cantar o bailar, yo estaba en tercero de primaria", explica Nirvana. "Se me ocurrió que mis papás tocaran el piano, el bajo y Aixa la batería, yo no tenía conocimiento de la guitarra, tenía 8 años, iba en tercero de primaria, me puse a cantar y allí empezó todo".

Jussef, papá de las niñas reveló que su gusto por la música viene desde tiempo atrás: "Mi esposa toca el piano desde los 6 años, tu servidor desde los 9 años toca el bajo eléctrico".

Por su parte, Aixa contó que comenzó con la batería desde los seis años: "Tengo 8 años ya llevo dos años tocando la batería".

“Ensayamos dos o tres veces a la semana, una hora o dos horas”, agrega Nirvana.

Enfocadas en el rock

Sobre el género en el que se destacan actualmente, Nirvana aseguró que eso escucha con sus papás y que también su maestro de guitarra se enfocó en ese estilo musical.

"Mi maestro me ponía esas canciones y yo las empezaba a ensayar y a Aixa también la ponían a ensayar rock en la batería, me acompañaba para poder sacarla" .

Jussef agrega: "Traemos raíces porque los dos tuvimos bandas de rock alternativo y progresivo, es la música que escuchaban en el carro conmigo y con la mamá escuchaban Bach, Mozart…"

"Mi papá me ponía música de rock pesado desde que tenía un año de edad yo era un bebé y escuchaba rock y empezaba a moverme" , añade Aixa.

Sobre cómo se sienten con este 'boom' de fama que han adquirido en redes sociales, las niñas comentan que lo disfrutan pero también ha aprendido a lidiar con el 'hate' o comentarios negativos.

"Se siente súper padre ver los comentarios de la gente, obviamente no falta la persona que tira ‘hate’ pero es la minoría" , cuenta Nirvana.

Sobre cómo saber más de Radio Nube, Jussef agregó: "Nos pueden seguir a través del Instagram oficial @radionubeoficial, allí vienen todos los botones para seguirnos en nuestras páginas personales".

El grupo, que ya participó en dos ocasiones en Fiestas del Pitic, está abierto a contrataciones dentro y fuera del país: "Estamos abiertos a viajar, si es fuera de Latinoamérica, denos hospedaje y comida y viaje y encantados vamos, antes de que nos agarre un mánager y ya no nos permita hacer esto", bromea Jussef.

Ilución por su parte agradeció el cariño de sus seguidores: "quiero aprovechar para agradecer mucho todo el apoyo, a toda la gente que nos regala un like, un corazoncito, un comentario hermoso y agradable, que mis niñas siempre los leen, toda esa gente que nos sigue y nos echan ánimos muchas gracias, este trabajo es puro amor, dedicación constancia, disciplina y queremos inspirar a los padres, a los niños, Radio Nube es inspiración para las nuevas generaciones", concluye.

En corto

¿Qué es la música para ti?

Aixa: Para mí es algo muy padre, muy bonito. Además tiene melodías, ritmos y a la gente le gusta escucharla.

Nirvana: Para mí es un idioma universal que todo el mundo entiende, me encanta su diversidad de géneros y de instrumentos, súper padre escucharla, sentirla y para mí lo más importante es tocarla, es algo maravilloso.

Además de guitarra y batería ¿qué otros instrumentos tocan?

Aixa: a los dos años tocaba el piano luego comenzamos a tocar un poco de violín y luego nos fuimos por nuestro camino.

Nirvana: Mi hermana empezó un poquito antes la batería, yo nada más cantaba. A los 6 empecé con el violín y a los siete estaba en el piano otra vez.

¿Qué profesión les gustaría ser de grandes?

Aixa: una baterista.

Nirvana: me gustaría ser compositora, guitarrista profesional y cantante.

REDES

Instagram: @radionubeoficial

Facebook: Radio Nube

TikTok: @iluciónpiano