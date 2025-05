La hermana de Aurora Clavel, Yolanda, afirmó que ayudó a la primera actriz en todo momento y que su sobrina busca crear una campaña de desprestigio en su contra.

Yolanda, hermana menor de Aurora Clavel, niega haber tenido secuestrada a la actriz y explica el motivo del por qué vivió sus últimos días alejada de la vida pública y hasta de otros parientes que querían visitarla.

Durante las honras fúnebres de la actriz, Eden Dorantes conversó con Yolanda, la menor de las hermanas Clavel Gallardo, de hecho, la única que aún queda con vida, la cual estuvo presente en el último adiós de la actriz oaxaqueña.

Conmovida, Yolanda rememoró el estrecho lazo que la unió a su hermana, quien la consideró en varios proyectos suyos, en donde fungió como su asistente.

Visiblemente preocupada, la señora Yolanda dejó en claro que, mientras estuvo a cargo del cuidado de su hermana, esta no vivió ningún tipo de abuso, como afirmaría su sobrina nieta Aurora.

Denuncia interés económico

Yolanda dijo que su sobrina nieta se ha encargado en crear una campaña de desprestigio en contra suya, afirmando que impedía que otros integrantes de la familia estuviera al tanto de su salud y paradero.

En su defensa, argumentó que, si no permitía que nadie visitara a su hermana era porque así se lo había solicitado ella; afirmó que doña Aurora no quería que la vieran en un estado de vulnerabilidad como en el que se encontraba.

"Cuando ya se empezó a enfermar, el ego de la artista, de verla bonita siempre, obviamente, cuando una se enferma, ya no se está tan bonita y estuvimos atendiéndola como los médicos nos indicaban; no quería familiares, no hay nada qué esconder" , precisó.

También contó que, el mismo día del deceso de su hermana, su sobrina nieta habría hecho un escándalo en el hospital donde la actriz era atendida; Yolanda cree que, de parte de la joven, no hay un cariño auténtico, sino sólo un interés económico de por medio, pues destacó que la forma en que ha procedido la ha dañado mucho y hasta enfermado.

"Una sobrina está empecinada en hacerle daño, empezó a cuestionar lo correspondiente a los bienes, le importaba nada más la cuestión económica, no le importaba la salud, tan así que en el Hospital Álvaro Obregón hizo un relajo, un gran escándalo, nos ha dañado profundamente" , ahondó.

Visiones extrañas

Otro de las declaraciones que llamó la atención fue cuando afirmó que "le facilitó" toda circunstancia a su hermana, hasta buscar a una persona que tratara de "exorcizarla" , luego de que la actriz le dijera que tenía visiones.