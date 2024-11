James Van Der Beek revela diagnóstico de cáncer colorrectal

A sus 47 años, el actor expresó que ha enfrentado esta enfermedad en privado, pero cuenta con el respaldo de su familia y un pronóstico alentador.

James Van Der Beek, conocido por su papel en Dawson's Creek, reveló a People que ha sido diagnosticado con cáncer colorrectal.

A sus 47 años, el actor expresó que ha enfrentado esta enfermedad en privado, pero cuenta con el respaldo de su familia y un pronóstico alentador.

“Hay motivos para el optimismo y me siento bien” , compartió Van Der Beek.

El cáncer colorrectal se desarrolla en el colon o el recto, y suele comenzar cuando las células crecen de manera descontrolada, según la American Cancer Society.

Aunque Van Der Beek no detalló su tratamiento actual ni el avance de su recuperación, se ha comprometido a aumentar la concienciación sobre esta enfermedad.

El actor participará próximamente en The Real Full Monty, un especial de dos horas de la cadena Fox que reunirá a varias celebridades, entre ellas Taye Diggs y el atleta Chris Jones, para sensibilizar sobre el cáncer de próstata, testículo y colorrectal. El programa, inspirado en la película The Full Monty, se transmitirá el 9 de diciembre en Estados Unidos.

Además de este proyecto, Van Der Beek también está listo para protagonizar Sidelined: The QB and Me, que se estrena el 29 de noviembre en Tubi.

Casado con Kimberly Brook y padre de seis hijos, el actor continúa su carrera mientras enfrenta esta etapa con optimismo y apoyo familiar.