En septiembre inicia el depósito bimestral de la Pensión del Bienestar para adultos mayores de 65 años. El pago será de 6 mil 200 pesos, con depósitos previstos en las primeras semanas del mes, según la Secretaría del Bienestar.

El próximo depósito de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025, se realizará durante las primeras semanas de septiembre, informó la Secretaría del Bienestar. Aunque el calendario oficial aún no ha sido publicado, la dependencia suele iniciar los pagos en los primeros días del mes.

El programa, establecido como un derecho constitucional, entrega 6 mil 200 pesos bimestrales a cada beneficiario de 65 años o más, con el objetivo de contribuir a sus ingresos y favorecer su bienestar económico.

Los pagos se realizan mediante la Tarjeta del Bienestar, que puede utilizarse para compras, retiros en cajeros automáticos y operaciones en ventanilla. En caso de no retirar el dinero de inmediato, el saldo permanece disponible y acumulable sin generar cargos.

Requisitos para incorporarse al programa

Para recibir la pensión, las personas deben:

Tener 65 años o más cumplidos dentro del bimestre de incorporación

Contar con nacionalidad mexicana (por nacimiento o naturalización)

Presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y el Formato Único de Bienestar

El registro se realiza en módulos habilitados por la Secretaría del Bienestar. Si el interesado no puede acudir, puede designar un auxiliar adulto que cumpla con los requisitos y presente documentos que acrediten el parentesco.

De acuerdo con la dependencia, no hay cambios en el monto para septiembre, por lo que el pago será el habitual de 6 mil 200 pesos. Las autoridades recomiendan a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales para confirmar las fechas exactas de depósito y evitar fraudes.