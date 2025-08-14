La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la pobreza en México cayó a su nivel más bajo en la historia, con 13.4 millones de personas que superaron esa condición entre 2018 y 2024, según el Inegi.

México registró una reducción histórica en los niveles de pobreza, con 13.4 millones de personas que superaron esa condición entre 2018 y 2024, informó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La medición de pobreza multidimensional del Inegi muestra que la población en esta situación pasó de 51.9 millones (41.9%) en 2018 a 38.5 millones (29.6%) en 2024, lo que representa el nivel más bajo desde que se tienen registros.

“Demuestra que el modelo funciona porque no solo se redujo la pobreza, también la desigualdad”, señaló Sheinbaum en conferencia de prensa.

La mandataria atribuyó el resultado a tres ejes: el incremento del salario mínimo, la expansión de programas de bienestar y el acceso garantizado a derechos básicos como educación y salud.

En el caso de la pobreza extrema, la cifra pasó de 9.1 millones en 2022 a 7 millones en 2024, una disminución de 2.1 millones de personas, equivalente al 5.3% de la población nacional.

Sheinbaum destacó que este es el nivel más bajo de pobreza extrema en la historia del país y reiteró que su gobierno buscará consolidar esta tendencia durante los próximos años.

El Inegi actualiza la medición de pobreza multidimensional cada dos años, evaluando ingresos, acceso a servicios, educación, seguridad social, vivienda y alimentación.