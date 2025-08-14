Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo atendieron dos casos de emergencia: una mujer con dolor abdominal severo y un hombre con dificultad respiratoria, ambos trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo intervinieron en dos incidentes médicos registrados en la ciudad, brindando primeros auxilios y trasladando a las personas afectadas a hospitales para su atención inmediata.

El primer caso ocurrió alrededor de las 09:30 horas en el cruce de García Morales y Chanate, donde oficiales identificados como Solano Cruz e Ismael Domínguez Corrales auxiliaron a una mujer de 32 años que presentaba dolor abdominal intenso.

Según la valoración del paramédico de la corporación, el malestar correspondía a dolor en fosa ilíaca derecha y epigastrio, con posible diagnóstico de apendicitis, por lo que fue trasladada a un hospital.

Más tarde, a las 14:45 horas, en la calle Accac Oriente de la colonia Tierra Nueva, los oficiales Durón Cirerol, Ríos Padilla y Cruz Baume asistieron a un hombre de 63 años que tenía dificultad para respirar.

El hijo de la víctima informó que padecía hipertensión y había sufrido un preinfarto anteriormente. Ante el riesgo, fue llevado de inmediato al Hospital General.



