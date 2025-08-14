La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que un dron estadounidense sobrevoló municipios del Estado de México por solicitud del gobierno mexicano, como parte de un operativo de colaboración contra el crimen organizado.

La mandataria detalló que el equipo fue solicitado por el gobierno mexicano debido a que el Ejército no cuenta con esa tecnología. “Se pidió porque facilita investigaciones con tecnología que no tenemos”, señaló.

Sheinbaum subrayó que este tipo de operativos se realizan bajo condiciones específicas: el dron solo puede sobrevolar las zonas autorizadas, el gobierno mexicano debe observar en tiempo real las imágenes captadas y las operaciones deben ajustarse a los objetivos definidos en la solicitud.

También indicó que no es la primera vez que este tipo de acciones se llevan a cabo en territorio nacional y que forman parte de la colaboración bilateral en materia de seguridad.



