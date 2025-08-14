Claudia Sheinbaum confirmó que continuarán los incentivos en la frontera de Sonora, como reducción de IVA y combustibles, medidas que contribuyeron a disminuir hasta 50% la pobreza extrema en el estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que los beneficios fiscales y económicos aplicados en la frontera norte, incluido Sonora, seguirán vigentes de manera permanente. E

Entre estas medidas destacan la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 50%, precios más bajos de combustibles y facilidades para la inversión.

Te puede interesar Pronostican lluvias fuertes y calor extremo en gran parte de Sonora

De acuerdo con la mandataria, estas políticas han sido determinantes para mejorar la economía de las familias y han incidido en la reducción de hasta un 50% de la pobreza extrema en Sonora.

Sheinbaum detalló que la estrategia en las regiones fronterizas se complementa con programas sociales, incremento al salario mínimo y estabilidad económica, lo que ha fortalecido el poder adquisitivo y la generación de empleos en el estado.



