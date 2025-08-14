Protección Civil prevé tormentas eléctricas, rachas de viento superiores a 60 km/h y temperaturas máximas de 42°C en el noroeste del estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este jueves persistirán los efectos del monzón mexicano, lo que, en combinación con la divergencia, generará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm) y rachas de viento superiores a 60 km/h en gran parte de Sonora, principalmente durante la tarde.

Se pronostica un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 40 y 42°C en el noroeste del estado. No se prevé formación ciclónica en el Pacífico durante las próximas 48 horas.

Pronóstico por municipios:

Hermosillo: mínima 27°C, máxima 39°C, humedad 70%, vientos de hasta 45 km/h y 50% de probabilidad de lluvia

Ciudad Obregón: mínima 27°C, máxima 37°C, humedad 80%, rachas de 40 km/h y 60% de probabilidad de lluvia

Nogales: mínima 19°C, máxima 32°C, humedad 75%, rachas de 50 km/h y 60% de probabilidad de lluvia

San Luis Río Colorado: mínima 29°C, máxima 41°C, humedad 70%, rachas de 70 km/h y sin probabilidad de lluvia

Navojoa: mínima 27°C, máxima 37°C, humedad 85%, rachas de 40 km/h y 60% de probabilidad de lluvia

Agua Prieta: mínima 20°C, máxima 32°C, humedad 75%, rachas de 40 km/h y 60% de probabilidad de lluvia

Guaymas: mínima 28°C, máxima 35°C, humedad 85%, rachas de 50 km/h y 45% de probabilidad de lluvia

Protección Civil recomendó extremar precauciones por posibles encharcamientos, actividad eléctrica y ráfagas de viento, así como mantenerse hidratado ante las altas temperaturas.



