Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, se sometió a un examen antidoping luego de un tenso intercambio con una reportera. Mostró los resultados y propuso aplicar estas pruebas a todos los funcionarios.

El alcalde Jacobo Rodríguez compartió un video en redes sociales para explicar su reacción a una pregunta sobre un examen antidoping y mostrar los resultados de la prueba que se realizó tras el incidente.

El episodio ocurrió durante su conferencia matutina, cuando una reportera le preguntó si estaba dispuesto a someterse a la prueba. Rodríguez admitió que su respuesta fue impulsiva, pero señaló que existe un historial de fricciones con la periodista.

“Esta persona históricamente siempre me ha golpeteado a través de sus páginas de redes sociales… ya entre ella y yo hay una relación de fricción”, dijo el edil, quien lleva siete meses en el cargo.

El alcalde acudió al laboratorio San Marrón, certificado bajo la norma ISO 9001-2015, donde presentó un resultado negativo para opiáceos, metanfetamina, cocaína, anfetamina y cannabis.

Rodríguez reiteró que está dispuesto a que todo su gabinete se someta a este tipo de exámenes y propuso que se legisle para que los funcionarios públicos del país se realicen pruebas antidoping periódicas.

“No vamos a permitir que se dañe el prestigio de un servidor y del gobierno… Piedras Negras, Coahuila, la frontera más segura del país, la ciudad más segura de México y el gobierno más eficiente del país, según datos del Inegi”, afirmó.







