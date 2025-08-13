El alcalde Jacobo Rodríguez publicó un video para contextualizar su reacción impulsiva a la pregunta de una reportera sobre un examen antidoping y reiteró su disposición a realizarlo junto con su gabinete.

Tras la viralización del tenso episodio durante su conferencia matutina de este miércoles 13 de agosto, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, publicó un video en redes sociales para ofrecer su versión de los hechos y explicar por qué reaccionó de manera impulsiva a la pregunta de una reportera sobre la realización de un examen antidoping.

En el video, Rodríguez reconoció que su respuesta fue impulsiva, pero señaló que existe un contexto previo de fricciones con la periodista.

" Esta persona históricamente siempre me ha golpeteado a través de sus páginas de redes sociales… ya entre ella y yo hay una relación de fricción" , dijo el alcalde, quien lleva siete meses al frente del municipio.

El edil reiteró que está dispuesto a realizarse la prueba antidoping junto con todo su gabinete y propuso que se considere legislar para que los funcionarios públicos de todo el país se sometan a este tipo de pruebas de manera periódica

"Claro que estoy dispuesto a hacerlo, cien por ciento, junto con todo mi gabinete" , señaló.

Jacobo Rodríguez también defendió la gestión de su gobierno y destacó la seguridad en la ciudad, argumentando que Piedras Negras es la segunda ciudad más segura de México y que su administración es eficiente según datos del Inegi.

El edil se volvió tendencia nacional la tarde del miércoles por cómo cuestionó públicamente a la reportera sobre la motivación detrás de su pregunta y lamentó la difusión del hecho sin conocer la relación previa que mantiene con ella.